Obowiązkowe e-Faktury w Polsce? Prawie 70% firm nadal drukuje papierowe

Na tę chwilę korzystanie z platformy Krajowy System e-Faktur (KSeF) jest dobrowolne, jeszcze w kwietniu tego roku zapowiadano obowiązek wdrożenia się w niego od 1 kwietnia 2023 roku, ale już w tym miesiącu termin ten przesunięto aż na 1 stycznia 2024 roku. Trudno się temu dziwić, polskie firmy nadal zaśmiecają swoje segregatory papierowymi fakturami.

Łukasz Wróbel, Wiceprezes WEBCON:

Ministerstwo Finansów zapowiada, że od początku 2024 roku korzystanie z Krajowego Systemu e-Faktur będzie obowiązkowe dla każdego – od samozatrudnionych, aż po liczące tysiące osób korporacje. Polska będzie czwartym krajem w Europie, po Portugalii, Hiszpanii i Włoszech, w którym obowiązywać będzie centralny system fakturowania.

Dziwi natomiast niedostrzeganie przez nich podstawowych zalet e-faktur, takich jak oszczędność czasu i papieru, brak konieczności ich drukowania i wysyłania oraz archiwizowania czy choćby możliwości szybszego zwrotu podatku VAT (w ciągu 40 dni, w miejsce obecnych 60 dni).

Jak się okazuje, obecnie jedynie 17% przedsiębiorców w Polsce korzysta tylko z tej platformy do wystawiania i otrzymywania e-faktur. Z kolei 35% nadal drukuje wyłącznie papierowe faktury, a 31%, mimo korzystania już z e-faktur nadal jednocześnie decydują się na tradycyjne faktury.

Postępująca cyfryzacja nie dotarła jeszcze do wszystkich zakamarków polskiego biznesu. Łączymy się na wideokonferencjach, większość firmowych dokumentów przechowujemy w chmurze, ale faktury wciąż drukujemy. Zapowiadany obowiązek korzystania z KSeF to doskonała okazja dla przedsiębiorstw, aby zrobić kolejny krok w stronę digitalizacji i wprowadzić w firmie elektroniczny obieg faktur.

Najmniej zdigitalizowana jest tutaj branża budowlana, w której 33% firm korzysta wyłącznie z faktur drukowanych, a 69% zarówno z tradycyjnych, jak i z e-faktur.

Wydaje się, że w głównej mierze za obecny stan wdrożenia, a w zasadzie jego braku odpowiadają małe przedsiębiorstwa, zatrudniające do 9 pracowników, gdzie 32% z nich stosuje wyłącznie faktury drukowane. Choć z drugiej strony, wyłącznie z elektronicznych dokumentów korzysta tylko 20% większych firm.

Problemem okazuje się też brak edukacji i informacji związanej przecież z rewolucją w funkcjonowaniu przedsiębiorstw. Mimo, że platforma KSeF działa już od pól roku, jedynie 56% polskich przedsiębiorców o niej w ogóle słyszało.

Co więcej, z grupy firm, które słyszały o tej platformie, aż co czwarta nie wie nic o jej działaniu, korzyściach i sposobie wdrażania w swoich strukturach. Ponownie najgorzej wygląda to wśród mikroprzedsiębiorców (zatrudnienie do 9 osób), których odsetek nieznających szczegółów związanych z KSeF wynosi 32%.

Najlepiej doinformowana jest tu branża produkcyjna i sektor publiczny, po drugiej stronie mamy handel, budownictwo i szeroko pojęte usługi.

Większość z tych przedsiębiorców docenia zalety nowego systemu fakturowania na wielu płaszczyznach, a jedynie 15% utrzymuje, że utrudni on ten proces w ich firmach.

Co ciekawe, najbardziej sceptyczne są tu firmy z branży IT, dostarczające nowoczesne technologie, wśród której jest aż 28% przedsiębiorców, którzy twierdzą, że e-faktury utrudnią proces fakturowania w firmie.

Tytułem podsumowania, aż 4 na 10 firm zgłasza jeszcze swoje nieprzygotowanie do wdrożenia nowego systemu fakturowania.

Najbardziej przygotowana na e-faktury jest branża handlowa, a najmniej branża produkcyjna.

Badanie przeprowadzono na zlecenie WEBCON przez Panel Badawczy Ariadna na próbie 538 firm. Struktura wg uśrednionego udziału w zatrudnieniu i PKB. Dane zebrano metodą CAWI w dniach 05-13 maja 2022 roku.

