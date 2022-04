System elektronicznych faktur dostępny jest obecnie w Aplikacji Podatnika KSeF. Ministerstwo Finansów udostępniło także odpowiedni API pozwalające na integrację systemu z zewnętrznymi programami księgowymi, co ułatwi korzystanie z KSeF (Krajowego Systemu e-Faktur) wielu przedsiębiorcom. Twórcy systemu chwalą się, że po pełnym jego wprowadzeniu będzie w stanie przetworzyć ok. 100 mln faktur dziennie - co w przeliczeniu na miesiąc, daje ok. 2,1 mld dokumentów. KSeF w swoich bazach danych e-faktury będzie przechowywał przez 10 lat, a to oznacza, że zebranych w nim będzie ok. 30 petabajtów (1015) danych.

Integracja używanych przez firmy narzędzi do fakturowania z państwowym systemem będzie niewątpliwie dużym usprawnieniem procesów księgowych. Właśnie przecieramy ten szlak, przeprowadzając cały proces integracji jako jedni z pierwszych.

- mówi Krzysztof Pulkiewicz, Country Manager Unifiedpost Group, odpowiedzialny za rozwój platformy Banqup w Polsce, narzędzia do zarządzania rozliczeniami dla przedsiębiorców.

Plany Ministerstwa Finansów zakładają wprowadzenie obowiązku korzystania z KSeF w drugim kwartale 2023 r. W porozumieniu z Komisją Europejską, najwcześniejszą datą może być 1 kwietnia 2023 r. - i nie, nie jest to Prima Aprilis. Przedsiębiorcy będą musieli przejść na elektroniczne faktury, o ile polskie władze otrzymają akceptację Rady Unii Europejskiej po dopracowaniu wszystkich szczegółów i zasad działania KsEF.

Polska drugim krajem UE wprowadzającym obowiązkowe e-faktury

W Unii Europejskiej z elektronicznych faktur korzystają już Włochy, Hiszpania i Portugalia, jednak tylko ten pierwszy wprowadził obowiązek wyłącznego posługiwania się tego typu dokumentami - działa on od stycznia 2019 r. W pierwszych 15 miesiącach obowiązywania nowych przepisów, we Włoszech wystawiono ponad 2 miliardy faktur elektronicznych.

Warto zwrócić uwagę, że duży odsetek e-faktur jest również w obiegu w krajach skandynawskich i Estonii. W Estonii, choć nie ma tam centralnego systemu, a jedynie rozwiązania komercyjne, już 30 proc. wszystkich faktur ma postać elektroniczną. Również w Finlandii i Szwecji znaczna część przedsiębiorców korzysta już z takich platform, nie czekając na rozwiązania państwowe.

- podkreśla Pulkiewicz.

Coraz więcej krajów europejskich pracuje nad wprowadzeniem elektronicznych faktur. Obowiązkowe wystawianie i przetwarzanie e-faktur między firmami będzie obowiązywało we Francji w 2024 r. 1 czerwca 2024 r. będzie to obligatoryjne dla największych firm (powyżej 5000 pracowników). 6 miesięcy poźniej przepisy dotyczyć będą średnich przedsiębiorstw, by następnie objąć pozostałe firmy. Już w 2017 r. 83 proc. małych firm (zatrudniające od 10 do 49 osób) otrzymało, a 64 proc. z nich wystawiło e-faktury. W 2020 r. elektronicznych dokumentów było już ponad 54,5 mln. Nie dziwi więc fakt, że Francja również chce wprowadzić taki obowiązek.

Pod względem cyfryzacji polskie firmy nie należą niestety do europejskiej czołówki i całkowite odejście od faktur papierowych może stanowić dla nich duże wyzwanie. Niewątpliwie pomocna w tym przejściu będzie integracja KSeF z narzędziami do fakturowania, których już używają przedsiębiorcy. Na lepsze przygotowanie się do zmian pozwoliłoby także wprowadzanie ich etapami.

- zauważa Krzysztof Pulkiewicz.

Źródło: informacje prasowe