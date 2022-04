Koszyk Roku 2022 - najlepsze (najbardziej przyjazne kupującym) sklepy internetowe w Polsce

To już trzeci raport autorstwa Twisto - Koszyk 2022, przygotowany we współpracy z Tpay i Mastercardem. Pierwszy udostępniony został w 2019 roku, kolejny w 2020, a więc po przerwie spowodowanej pandemią, możemy zapoznać się z wynikami trzeciego raportu, w którym zbadano 100 sklepów internetowych w Polsce.

Tegoroczna edycja badania Koszyk 2022 w odróżnieniu do poprzednich edycji, skupiła się na zbadaniu procesu rejestracji, koszyka zakupowego oraz płatności w sklepach internetowych.

Adam Miziołek, Country Manager Twisto w Polsce:

W tym roku nie badaliśmy całego sklepu - skupiliśmy się na jednej ścieżce zakupowej klienta, czyli testowaliśmy robienie zakupów przez urządzenie mobilne. Sprawdzaliśmy cały proces - od włożenia produktów do koszyka, po płatności, przez rejestrację i logowanie. Tegoroczna edycja badania niesie dużą wartość dla e-commerców. Pokazuje bowiem, jak w prosty sposób wdrażając dobre praktyki, można poprawić doświadczenie zakupowe klienta.

W badaniu sprawdzono 100 sklepów internetowych. w których przeprowadzono symulację rejestracji i zakupu produktów. Pod uwagę brano tylko mobilne wersje stron internetowych, bez aplikacji mobilnych czy wersji PWA. Do końcowej oceny wykorzystano wynik z badania 100 heurystyk, w ramach których poszczególne sklepy otrzymywały ocenę: „prawda”, „fałsz” lub „nie dotyczy”.

Rejestracja w sklepach internetowych

W przypadku rejestracji w sklepie internetowym brano na przykład pod uwagę czy możliwe jest dokonywanie zakupów bez rejestracji konta w sklepie, czy sklep udostępnienia alternatywne formy logowania i wyświetla parametry hasła oraz informację o założeniu konta.

Jeśli chodzi o wyświetlanie parametrów hasła, twórcy badania mieli na myśli czy jeszcze przed zdefiniowaniem hasła kupującemu wyświetla się informacja o wymaganiach, a więc liczbie znaków, jakie znaki musi zawierać, itp.

Ponadto brano pod uwagę, czy dany sklep umożliwia założenie konta bez konieczności weryfikacji, na przykład poprzez kliknięcie w link, czy ma wdrożoną autokorektę formatowania i autouzupełniania w formularzu rejestracji - tu chodzi o to, by kupujący mógł wybrać zdefiniowane wartości z listy rozwijanej po wpisaniu pierwszych liter, na przykład przy wpisywaniu miejscowości.

Ważnym parametrem było też wyświetlanie informacji o błędzie w formularzu od razu po złym wypełnieniu pola, a nie dopiero na końcu po zatwierdzeniu, kiedy to trzeba szukać po całym formularzu, gdzie się popełniło błąd. Sprawdzano tu również czy formularze nie są zbyt rozbudowane i długie, co też potrafi zniechęcać do zakupów.

Koszyk zakupowy w sklepach internetowych

W przypadku koszyka zakupowego sprawdzano czy po każdym dodaniu do niego kolejnego produktu, sklep pokazuje zaktualizowane informacje o całym zamówieniu oraz czy wyświetla go formie warstwy, a nie w formie osobnego okna, co ma znaczenie dla kupujących na stronach mobilnych. W wyświetlanym koszyku ważnym elementem była też obecność przycisku, kierującego do kasy czy możliwość wpisania kodu promocyjnego.

Na plus oceniane było też wyświetlanie w pierwszym widoku koszyka kosztów dostawy oraz informacji o cenie każdego produktu dodawanego do niego wraz z łączną ceną ich wszystkich, aktualizowaną automatycznie po przeliczeniu każdej zmiany w koszyku.

Płatności w sklepach internetowych

W przypadku już samych płatności za zakupy, ważnym elementem była, nie tyle dostępna liczba metod płatności, co ich różnorodność. Zwracano uwagę na to, czy formy płatności są pokazywane osobno i czy opatrzone są logotypem oraz czy dostępne formy pokazywane są już na stronie głównej, choćby w dolnej jej części, czy dopiero przy finalizacji zakupu.

Istotna też była obecność osobnej podstrony, w której kupujący mogliby zapoznać się ze szczegółami poszczególnych metod.

Zwycięzca rankingu Koszyk Roku 2022

Kto wygrał w tegorocznej edycji Koszyk 2022? Najlepszy wynik osiągnął sklep Martens - 88%, na drugim miejscu znalazł się Black Red White - 87%, a podium zamyka Media Expert z wynikiem 85%. W pierwszej dziesiątce znalazł się jeszcze jeden elektromarket - Media Markt, na 9 miejscu z wynikiem 83%. Niemniej na uwagę zasługują tu niewielkie różnice w TOP10, co może świadczyć o dużej wadze, jaką przypisują teraz mobilnym wersjom stron sklepy internetowe.

