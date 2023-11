Panek, Traficar i 4mobility – Porównujemy usługi carsharingowe w Polsce

Carsharing staje się coraz popularniejszy w Polsce. Sprawdzamy, co oferują takie firmy jak Panek, Traficar i 4mobility. Porównujemy miasta, auta i ceny.

Wynajmujemy samochód na minuty: co potrafi Panek, Traficar i 4mobility

Carsharing to coraz popularniejszy sposób wynajmu samochodów, który umożliwia elastyczne i ekonomiczne korzystanie z pojazdów przez krótki czas. W Polsce funkcjonuje kilka firm oferujących tego rodzaju usługi. Głównymi bohaterami tego artykułu będą: Panek, Traficar i 4mobility. Sprawdzamy gdzie są dostępne, ile kosztuje wynajem i jakie samochody można wypożyczyć.

Carsharing: Nowoczesny sposób wynajmu aut

Carsharing to rewolucyjne podejście do wynajmu samochodów, które przynosi wiele korzyści zarówno użytkownikom, jak i środowisku. Dzięki temu rozwiązaniu można cieszyć się samochodem tylko wtedy, kiedy jest Ci potrzebny, bez konieczności inwestowania w zakup własnego pojazdu.

Carsharing oferuje wiele zalet, takich jak:

Ekonomia : Płacisz tylko za faktyczne użycie pojazdu, eliminując koszty utrzymania samochodu, takie jak paliwo, ubezpieczenie i serwis.

: Płacisz tylko za faktyczne użycie pojazdu, eliminując koszty utrzymania samochodu, takie jak paliwo, ubezpieczenie i serwis. Elastyczność : Wynajem na minuty lub godziny pozwala dostosować korzystanie z samochodu do własnych potrzeb.

: Wynajem na minuty lub godziny pozwala dostosować korzystanie z samochodu do własnych potrzeb. Ekologia : Współdzielone samochody przyczyniają się do zmniejszenia ilości aut na drogach, co ma korzystny wpływ na środowisko naturalne.

: Współdzielone samochody przyczyniają się do zmniejszenia ilości aut na drogach, co ma korzystny wpływ na środowisko naturalne. Dostępność: Aut udostępnianych w ramach carsharingu jest coraz więcej, więc w dużych miastach coraz łatwiej je znaleźć w najbliższej okolicy.

Porównanie ofert na carsharing w Polsce

W niniejszym artykule skupiamy się na trzech firmach oferujących carsharing w Polsce: Panek, Traficar i 4mobility. Porównamy, w jakich miastach działają, jakie samochody posiadają w swojej flocie, oraz jak kształtują się ceny.

Panek

Panek to firma oferująca usługi carsharingu w wielu miastach Polski. Działanie systemu jest bardzo proste: za pomocą aplikacji mobilnej znajdujesz dostępny samochód w okolicy, rezerwujesz go i opłacasz tylko za przejechane kilometry. To rozwiązanie eliminuje potrzebę ponoszenia kosztów paliwa, parkowania w strefach płatnego parkowania, przeglądów i ubezpieczenia.

Gdzie działa Panek?

Panek oferuje swoje usługi w następujących miastach:

Białystok

Bydgoszcz

Katowice

Kraków

Lublin

Łódź

Poznań

Radom

Rzeszów

Szczecin

Toruń

Trójmiasto

Warszawa

Wrocław

Ponadto dostępny jest na wielu lotniskach i punktach za granicą – w Czechach i Słowacji.

Panek – ceny wynajmu

Cennik wynajmu w modelu carsharing prezentuje się następująco:

1 przejechany kilometr (do 100 km) — 1,00 zł

(do 100 km) — 1,00 zł 1 przejechany kilometr (101 i każdy kolejny kilometr) — 0,99 zł

(101 i każdy kolejny kilometr) — 0,99 zł opłata startowa — 5,99 zł

— 5,99 zł minuta postoju lub rezerwacji — 0,19 zł (nie więcej niż 99 zł / 24h)

— 0,19 zł (nie więcej niż 99 zł / 24h) zwrot samochodu w innej strefie — 49 zł

Panek – dostępne samochody

Panek oferuje różnorodne modele samochodów, w tym hybrydy i auta elektryczne. Dostępne obecnie modele to:

Fiat 500 electric

Toyota Yaris III

Toyota C-HR

Toyota Corolla

Seat Arona

Opel Corsa

Mazda 2 Hybrid

W ofercie są także auta dostawcze: Opel Movano, Mercedes Sprinter 317 CDI, Citroen Jumper, Peugeot Boxer i Fiat Ducato.

Ciekawym urozmaiceniem są auta w stylu retro: Polonez Caro, Volksvagen Scirocco i Mercedes W124.

Traficar

Traficar to firma carsharingowa, która rozpoczęła swoją działalność w Krakowie w 2016 roku i obecnie jest jednym z liderów na polskim rynku carsharingu.

Gdzie działa Traficar?

Traficar działa w wielu miastach Polski – zarówno w tych dużych, jak i mniejszych miejscowościach. To m.in.:

Kraków,

Katowice,

Wrocław,

Poznań,

Warszawa,

Łódź,

Gdańsk,

Gdynia,

Sopot,

Szczecin,

Lublin,

Rzeszów.

Traficar jest dostępny w łącznie 28 miastach.

Traficar – ceny

Traficar oferuje wynajem aut w ramach pakietów, które pozwalają dostosować cenę do planowanej podróży:

PAKIET 1

Cena: 94,50 zł (1,72 zł/km)

Liczba kilometrów: 55 km

Ważność: 30 dni

Samochody: miejskie (z wyłączeniem Renault Arkana)

PAKIET 2

Cena: 189 zł (1,72 zł/km)

Liczba kilometrów: 110 km

Ważność: 30 dni

Samochody: miejskie (z wyłączeniem Renault Arkana)

PAKIET 3

Cena: 378 zł (1,72 zł/km)

Liczba kilometrów: 220 km

Ważność: 30 dni

Samochody: miejskie (z wyłączeniem Renault Arkana)

Traficar – dostępne auta

W ofercie Traficar znajdują się różne modele samochodów, zarówno osobowych, jak i dostawczych, w tym:

Renault Clio,

Dacia Sandero,

Renault Arkana,

Dacia Spring,

Renault Zoe.

Auta dostawcze: Dacia Doker i Renault Master.

4mobility

4mobility to trzecia firma carsharingowa, którą uwzględniliśmy w rankingu.

Gdzie działa carsharing 4mobility?

Usługi 4mobility dostępne są w kilku dużych polskich miastach, takich jak Warszawa, Poznań, Kraków, Wrocław, Gdańsk, Gdynia i Sopot.

4mobility – cennik

Ceny za carsharing z 4mobility prezentują się następująco:

Opłata startowa : 0 zł

: 0 zł Opłata za czas jazdy : 1,10 zł za 1 minutę (nie więcej niż 259 zł za 24 h)

: 1,10 zł za 1 minutę (nie więcej niż 259 zł za 24 h) Opłata za czas postoju : 0,20 zł za 1 minutę

: 0,20 zł za 1 minutę Opłata za dystans: 1,05 zł za 1 km

4mobility – dostępne samochody

W carsharingu 4mobility znajdują się następujące modele aut: