Od 2024 roku paliwo 95 tylko dla wybranych. Tu sprawdzisz, czy możesz je tankować

Polska właśnie dołącza do grona europejskich krajów, które zdecydowały o zastąpieniu benzyny bezołowiowej E5 benzyną bezołowiową E10. Czym różnią się od siebie te dwa paliwa? Cyfra przy literze E wskazuje na procentową zawartość biododatków. Oznacza to, że w przypadku paliwa E5 w jego objętości znajduje się 5% bioetanolu, podczas gdy w E10 jest to już 10%.

Dla zdecydowanej większości kierowców zmiana ta nie będzie odczuwalna. Są jednak takie samochody, do których nie zaleca się stosować benzyny E10. Jak sprawdzić, czy użytkowany samochód spełnia kryteria, by móc jeździć na nowym paliwie? Pomoże w tym wyszukiwarka przygotowana przez Ministerstwo Klimatu i Środowiska.

Bezyna E10 – czy możesz tankować ją do swojego samochodu?

Jak czytamy w specjalistycznych serwisach, absolutna większość samochodów jeżdżących po polskich drogach bez problemu poradzi sobie ze spaleniem benzyny E10. Ewentualne komplikacje mogą pojawić się w przypadku starszych samochodów, wyposażonych w gaźnik czy mechaniczny wtrysk paliwa.

W razie wątpliwości, czy nasz samochód jest zgodny z nową benzyną, można zweryfikować to na rządowej stronie internetowej. Zawiera ona prostą wyszukiwarkę, która prezentuje się następująco:

Co jeśli samochód okaże się nieprzystosowany do spalania paliwa z większą ilością biododatku? Zatroskanych uspokajamy: w żadnym wypadku nie oznacza to konieczności wymiany auta na nowsze. Paliwa E5 wciąż będą dostępne sprzedaży, jako paliwa premium. W praktyce oznacza to, że dana stacja paliw zaoferuje benzynę E10 jako paliwo podstawowe, a paliwo premium (o liczbie oktanowej 95 albo 98) będzie zawierało 5% bioetanolu.

Czy jest się czego bać? Informacje z innych krajów uspokajają

Polska nie jest pierwszym krajem w Europie, który benzynę E5 zastąpi E10. Do dnia dzisiejszego zrobiło to już siedemnaście krajów, w tym, co bardzo istotne, Litwa, Słowacja czy Rumunia. Są to kraje, w których po drogach porusza się statystycznie więcej starszych samochodów, niż w Polsce. Mimo tego po zmianie z E5 na E10 nie odnotowano zwiększonej awaryjności pojazdów.

Czy większa ilość etanolu w paliwie oznacza, że jego cena spadnie? Niestety nie mamy dobrych wiadomości. Choć nowa benzyna jest teoretycznie tańsza w produkcji, na obniżki cen liczyć nie możemy.