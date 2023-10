Apple płaci więcej za produkcję nowych iPhone'ów. Dobrze, że my płacimy mniej niż rok temu

Dyskusje na temat cen współczesnych smartfonów nie ustają. I nie ma to znaczenia czy chodzi o iPhone'y, Pixele czy Galaxy od Samsunga. Flagowce kosztują krocie — i to jest fakt. Z drugiej strony: to sprzęty na których musimy polegać, bowiem mają coraz więcej informacji na nasz temat. To w ich wnętrzu są nasze karty płatnicze, to one zastępują nam bilety miesięczne, to tam mamy boarding passy którymi legitymujemy się na lotnisku. Co więcej: cyfrowe wersje dokumentów cieszą się coraz większą popularnością. Nikogo więc nie dziwi to, że kto może — stara się postawić na możliwie jak najlepszy sprzęt.

Ceny które ostatecznie jako klienci zostawiamy w sklepie to jedno. Ale jak sprawy mają się z cenami dla producentów? Te również zmieniają się z każdym modelem — a w przypadku urządzeń mających dłuższy cykl życia, także z upływem czasu. Często jako klienci zastanawiamy się ile faktycznie takie Apple, Google, Samsung czy Sony kosztuje produkcja urządzeń? Oczywiście mowa o kwestii samej produkcji — i nie obejmuje ona długich miesięcy pracy specjalistów, którzy dopracowywali pomysły, system i technologiczne rozwiązania pozwalające tym sprzętom w ogóle powstać.

fot. Kamil Świtalski

Produkcja iPhone 15 Pro Max jest droższa od iPhone 14 Pro Max. Ile?

Jak wynika z najnowszych doniesień — Apple na najnowszych iPhone'ach nie zarabia tak wiele, jak jeszcze rok temu. Zwiększyły się koszta produkcji — i to dość znacząco, bo aż o 12%. I mowa tutaj o zakupie przez Apple samych materiałów.

Z raportu przygotowanego przez Nikkei wynika, że materiały na iPhone 15 Pro Max kosztują Apple około 558 dolarów. Jak to wygląda w praktyce? Ekran ma być w tym roku 10% droższy, niż miało to miejsce w ubiegłym. Ponadto znacznie zwiększył się koszt obudowy — tytanowa ramka ma kosztować Apple aż 43% więcej niż ubiegłoroczna. Wisienką na torcie pozostaje układ Apple A17 Pro, który jest dla giganta aż o 27% droższy.

Warto mieć na uwadze, że mowa tutaj wyłącznie o kosztach związanych z materiałami. Do tego dochodzą także zmieniające się koszty przechowywania, wysyłki itd. Warto jednak nadmienić, że od kilku lat Apple nie zmieniło cen swoich iPhone'ów — przynajmniej w Stanach Zjednoczonych. Poza nimi gigant dostosowuje cenniki do obecnej wartości walut (to dlatego za nowego iPhone'a 15 Pro Max w Polsce zapłacimy kilkaset złotych mniej, niż miało to miejsce z 14 Pro Max). Stąd też, by utrzymać ceny na tym samym poziomie, producenci smartfonów regularnie rezygnują z kolejnych elementów w pudełku. Stąd znikające słuchawki i ładowarki, a także zmniejszające się regularnie pudełka. Pozwala im to optymalizować koszta związane z przechowywaniem i transportem, które przy ich skali działalności przekładają się na ogromne sumy.

Źródło