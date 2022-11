TSMC podnosi ceny, N3E będzie kosztował Apple krocie

Branżowy serwis DigiTimes opublikował bardzo ciekawe informacje odnośnie kosztów produkcji procesorów i układów scalonych w różnych litografiach. Poniższy wykres dotyczy ceny wafla krzemowego o średnicy 300 mm (12 cali) z gotowymi układami na przestrzeni ostatnich niemal 20 lat. W 2004 roku za procesory produkowane w litografii 90 nm trzeba było zapłacić 2000 USD. Obecnie za taki sam kawałek krzemu, ale z procesorami w litografii 3 nm, trzeba już zapłacić 20 000 USD. Różnica jest dziesięciokrotna, choć trzeba mieć na uwadze, że z jednej strony mniejszy wymiar technologiczny to więcej procesorów z jednego wafla krzemowego, ale też te układy mają dzisiaj znacznie więcej tranzystorów niż 20 lat temu.

TSMC nalicza swoje opłaty za wafle krzemowe, a nie za działające układy, dlatego ogromne znaczenie dla zamawiającego ma uzysk. Ten bywa różny, a wpływ na to ma wiele czynników począwszy od skomplikowania układu poprzez jego rozmiar. Między innymi dlatego NVIDIA czy Qualcomm zrezygnowali z usług Samsunga. Koreańczycy produkują taniej, ale uzysk w topowych technologiach jest u nich znacznie mniejszy niż w TSMC, przez co koszt wcale nie jest niższy. Z tego powodu wiele firm zamawia swoje procesory na Tajwanie, ale tylko nielicznych stać na układy w najnowszej technologii. Tak będzie na przykład w przyszłym roku, kiedy to układy w procesie N3E (usprawniona litografia 3 nm) póki co zamawiać będzie tylko Apple.

Wzrost kosztu produkcji A17 Bionic w porównaniu do A16 Bionic ma być znaczący. Obecnie szacuje się, że procesor dla iPhone 14 Pro/Max kosztuje Apple około 110 USD. W przypadku A17 Bionic ta cena może wzrosnąć nawet do 150 USD. Dla porównania A15 Bionic kosztował około 50-60 USD. Powoli zaczyna przez to nabierać sensu polityka firmy, w ramach której tylko modele Pro mają dostawać najnowszy układ. Tam znacznie łatwiej ukryć dodatkowe koszty. Niestety wiele wskazuje na to, że cena iPhone 15 Pro czy modelu Ultra, o którym ostatnio pojawiły się plotki, może być znacznie wyższa w przyszłym roku. Globalna inflacja wpłynie na ceny również innych elementów smartfona.

TSMC zbuduje fabrykę w USA

Nic też nie zapowiada też aby te koszty miały w przyszłości się zmniejszyć. Szczególnie jeśli TSMC zamierza nadal inwestować sporo środków w rozwój nowych technologii. Póki natomiast zainwestuje w budowę fabryki w USA. Potwierdzono już lokalizację, nowa fabryka stanie w Arizonie, niedaleko Phoenix i będzie produkowała układy scalone w litografii 3 nm. Koszt jej budowy ma wynieść około 12 mld USD, a sama inwestycja potrwa kilka lat. Nie jest jednak wykluczone, że w przyszłości w smartfona Apple znajdzie się procesor produkowany w USA. Pytanie tylko czy to ponownie nie zwiększy jego ceny ;-).

źródło: DigiTimes