Orange poinformował dziś na swoich stronach, iż od dnia 13 marca 2023 roku, operator zmienia swój cennik. Tym razem to pozytywna zmiana dla klientów Orange, a jest wynikiem zarzutów postawionych przez UOKiK we wrześniu zeszłego roku.

Dokładnie pół roku temu informowaliśmy Was o zarzutach postawionych przez UOKiK naszemu operatorowi Orange, za pobieranie dodatkowych opłat za kontakt z infolinią Orange - 100* i 510 100 100. Dziś mamy już pozytywny efekt tych zarzutów, i to nie tylko w Orange.

Ale od początku - nasz krajowy regulator w swoich zarzutach względem Orange powoływał się na artykuł 11 ustawy o prawach konsumenta, który mówi, iż jeżeli przedsiębiorca wskazuje numer telefonu przeznaczony do kontaktowania się z nim w sprawie zawartej umowy, opłata dla konsumenta za połączenie z tym numerem nie może być wyższa niż opłata za zwykłe połączenie telefoniczne, zgodnie z pakietem taryfowym dostawcy usług, z którego korzysta konsument.

Jak było i jest jeszcze do tej pory w Orange? Otóż na swojej stronie kontaktu, Orange podawał numery 100* i 510 100 100 z adnotacją co do opłaty za połączenie z tymi numerami - zgodnie z cennikiem operatora.



To powodowało, iż klienci Orange dzwoniący na te numery, a korzystający z pakietów z nielimitowanych połączeń, mogli odnieść wrażenie graniczące z pewnością, iż nie zapłacą za takie połączenie. W rzeczywistości Orange pobierał od swoich klientów dodatkową opłatę, w wysokości zawartej w regulaminach poszczególnych usług, z których korzystali, a dowiadywali się o tym często, dopiero po otrzymaniu rachunku do zapłaty od operatora.

Jeszcze bardziej kuriozalne było to w kontekście tego, iż klienci innych operatorów nie ponosili takich opłat dzwoniąc na ten numer 510 100 100, gdyż nie jest to przecież numer o podwyższonej opłacie.

Prezes UOKiK Tomasz Chróstny:

Orange nie powinien obciążać swoich klientów kosztami połączeń z infolinią obsługową w taryfach, w których konsumenci nie są obciążani kosztami za połączenia z numerami komórkowymi. W takiej sytuacji, połączenie z udostępnianym numerem komórkowym infolinii powinno być bezpłatne.

Na szczęście, dzięki tej interwencji UOKiK, Orange postanowił w końcu wycofać się z tego pomysłu i od 13 marca znosi opłaty za połączenia z infolinią *100 i 510 100 100 wykonanych przez klientów dzwoniących na nie z numerów Orange.

Zmiana dotyczy połączeń na infolinię wykonanych przez konsumentów, którzy korzystają z planu taryfowego przeznaczonego dla klienta indywidualnego oraz którym numery infolinii zostały wskazane jako właściwe do kontaktu w sprawach zawartej umowy dotyczącej usług:

stacjonarnych

internetowych

komórkowych w tym w pakietach

Bezpłatne mają być też połączenia z numerami *500, *200, *400 i 501 400 400.

UOKiK w ramach swojego postępowania względem Orange informował, iż jednocześnie przygląda się praktykom w tym zakresie operatora T-Mobile oraz prowadzi postępowanie wyjaśniające względem Play.



Jeśli chodzi o Plusa chyba niczego się nie dopatrzył, bo od dawana operator ten nie pobiera opłat od klientów i na stronie kontaktu mamy jasną informację o koszcie połączenia z infolinią - 0,29 zł oraz bez opłat dla klientów z pakietami nielimitowanych rozmów.



Co do przyglądania się praktykom T-Mobile, wątpliwości urzędu wzbudził pewnie niejasny przekaz na stronie kontaktu, gdzie klient nie bardzo wie, które połączenia są płatne, a które bezpłatne.



Z kolei postępowanie wyjaśniające względem Play wynikało z podobnej praktyki co w Orange, czyli pobierania dodatkowych opłat od klientów. Na szczęście również zmienili te praktyki i to wcześniej niż Orange, bo od 1 stycznia 2023 roku, Play zaprzestał pobierania opłat za połączenie z infolinią - informacja na stronie.