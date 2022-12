Gry Riot Games z FENOMENALNYMI bonusami trafiają do Xbox Game Pass!

Abonament Xbox Game Pass stale się rozwija. Microsoft dokłada wszelkich starań, by oferta czekająca na użytkowników rosła w siłę i serwowała różnorodne treści, które trafią w gusta wszystkich graczy. Riot Games raczej nikomu przedstawiać nie trzeba. Ich produkcje od lat są hitami które nie schodzą z list przebojów. A już za kilka dni trafią do abonamentu Xbox Game Pass wraz z całym szeregiem bonusów!

Hity Riot Games z bonusami trafiają do Xbox Game Pass

Wczoraj Microsoft zapowiedzial że już w najbliższy poniedziałek, 12 grudnia, katalog ich abonamentu wzbogaci się o dostęp do bonusów pokaźnej biblioteki produkcji Riot Games. Mowa tutaj zarówno o Valorant, League of Legends, Legends of Runterra, Teamfight Tactics jak i — już w styczniu — League of Legends: Wild Rift. Lista dodatków które subskrybenci Xbox Game Pass otrzymają jest imponująca — i różni się w zależności od gry.

Aby się przygotować, wystarczy upewnić się, że macie zainstalowaną i zaktualizowaną aplikację Xbox na PC. Od 12 grudnia pojawią się łatwe instrukcje, jak połączyć swoje konto Riot i konta Xbox Game Pass (oraz pomoc w utworzeniu konta Riot, jeśli jeszcze go nie macie) i odblokować wszystkie wspaniałe korzyści.

Część tytułów otrzyma 20% więcej punktów doświadczenia, część dostęp do wszystkich obecnie dostępnych i nadchodzących postaci. To niezwykle bogata oferta dla miłośników produkcji od Riot Games. I jestem przekonany że wielu fanów ich produkcji rozważy zakup abonamentu, który... daje naprawdę solidny pakiet. A pamiętajmy też, że to tylko jedna ze składowych — bo przecież wciąż czeka pakiet kilkuset gier dostępnych na komputerach, konsolach oraz w chmurze.