Garmin Edge 1050 już dostępny w Polsce. Wszystko co trzeba o nim wiedzieć

Garmin wprowadza na rynek swój najnowszy i najbardziej zaawansowany komputer rowerowy. Garmin Edge 1050 wyposażony został w kolorowy wyświetlacz o wysokiej rozdzielczości, który zapewnia precyzyjną nawigację i monitorowanie wydajności. Dzięki udoskonalonym funkcjom jazdy grupowej, wbudowanemu głośnikowi i zestawowi innowacyjnych rozwiązań, producent obiecuje najwyższą jakość i długi czas pracy na jednym ładowaniu. Garmin Edge 1050 ma zaoferować 20 godzin w trybie intensywnym i nawet do 60 godzin w trybie oszczędzania energii.

Komputer rowerowy Garmin Edge 1050 został stworzony z myślą o społeczności kolarskiej. Umożliwia zgłaszanie i odbieranie ostrzeżeń o zagrożeniach na drodze, wysyłanie wiadomości oraz tworzenie tabel liderów na podjazdach podczas jazdy grupowej. Dzięki funkcji dedykowanej jeździe w grupie, rowerzyści mogą pozostawać ze sobą w kontakcie, udostępniając swoją lokalizację w czasie rzeczywistym oraz otrzymywać powiadomienia o zauważonych wypadkach.

Co nowego w Garmin Edge 1050?

Edge 1050 to naturalna ewolucja produktu. Producent z każdą generacją dba o to, by sprzęt działał jeszcze sprawniej i oferował funkcje, których próżno szukać u poprzedników. Tutaj również nie mogło zabraknąć kilku nowości, wśród nich najważniejsze są:

Płatności zbliżeniowe Garmin Pay — możliwość dokonywania płatności bez użycia portfela;

możliwość dokonywania płatności bez użycia portfela; Wbudowany głośnik — nawigacja i trening mogą być teraz emitowane w formie dźwiękowej;

nawigacja i trening mogą być teraz emitowane w formie dźwiękowej; Dostosowanie trasy do rodzaju jazdy — planowanie tras odpowiednich dla jazdy górskiej, gravelowej czy szosowej.

Tworzenie trasy bezpośrednio na urządzeniu — intuicyjny ekran dotykowy ułatwia tworzenie tras i przełączanie między mapami;

intuicyjny ekran dotykowy ułatwia tworzenie tras i przełączanie między mapami; Zdalne zarządzanie mapami za pośrednictwem WiFi — możliwość dodawania i aktualizowania map bezpośrednio na urządzeniu.

Nie można też przejść obojętnie wobec odświeżonego wyglądu samego komputera rowerowego, który teraz prezentuje się lepiej niż kiedykolwiek!

Funkcji treningowych tam nie zabraknie. Wszystkie skonfigurujemy idealnie do naszych potrzeb

Edge 1050 oferuje szeroki zakres zaawansowanych funkcji treningowych, których celem jest pomóc rowerzystom poprawić swoje osiągi. Adaptacyjne plany treningowe Garmin dostosowują się do indywidualnych potrzeb, a codzienne sugestie treningowe bazują na aktualnym obciążeniu treningowym i VO2 max. Funkcje takie jak ocena mocnych stron kolarskich i wymagania kursu pozwalają na precyzyjne ukierunkowanie treningu.

Nowy komputer rowerowy od Garmina dostarcza także informacji o poziomie staminy w czasie rzeczywistym, co pomaga w lepszym rozłożeniu sił. Funkcja przewodnika mocy uwzględnia dane dotyczące wiatru i wytrzymałości użytkownika, prezentując cele zakresu mocy. ClimbPro i Climb Explore oferują szczegółowe dane na temat nachylenia podjazdów, a zaawansowane dane dynamiki jazdy pozwalają na dokładną ocenę wydolności.

Garmin Edge 1050 już dostępny. Ile kosztuje najnowszy komputer rowerowy firmy?

Garmin Edge 1050 to wyjątkowy model, który pokazuje że zawsze jest jeszcze miejsce na usprawnienia.Sprzęt łączy zaawansowane technologicznie rozwiązania z prostotą użytkowania, oferując rowerzystom na całym świecie niespotykane dotąd możliwości. Dzięki jego innowacyjnym funkcjom i niezawodności, każda jazda staje się przyjemnością. Garmin Edge 1050 dostępny jest już w oficjalnym polskim sklepie, gdzie wyceniony został na 3229 zł.