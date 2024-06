MON ma nagrody dla studentów. Oto co trzeba zrobić

Departament Cyberbezpieczeństwa Ministerstwa Obrony Narodowej organizuje konkurs o nagrodę im. Mariana Rejewskiego na najlepszą pracę naukową z obszaru cyberbezpieczeństwa i kryptologii. Do konkursu zaproszeni są autorzy prac inżynierskich, licencjackich lub magisterskich na polskich uczelniach (I kategoria) oraz autorzy rozpraw doktorskich, na podstawie której uczelnia, mająca siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, nadała stopień naukowy doktora (II kategoria).

Tematyka prac musi dotykać obszaru szerokorozumianego cyberbezpieczeństwa, a same prace muszą być napisane w języku polskim lub w języku angielskim. Co ważne, autorzy prac muszą mieć je obronione nie wcześniej niż dnia 1 października 2020 r. Prace zgłoszone do poprzednich edycji konkursu o nagrodę im. Mariana Rejewskiego i ocenione merytorycznie nie mogą ponownie brać udziału w VI edycji Konkursu. Jeśli prace zgłaszane w ubiegłych latach nie przeszły etapu oceny formalnej lub zostały zgłoszone po terminie mogą być zgłoszone ponownie.

MON z konkursem o cyberbezpieczeństwie. Do wygrania nagrody pieniężne

Co jest do wygrania? W konkursie przyznawane są nagrody pieniężne, nagrody dodatkowe i nagrody rzeczowe.

Nagrodami w kategorii I są:

I nagroda – 10 tysięcy złotych

II nagroda – 7 tysięcy złotych

III nagroda – 5 tysięcy złotych

Nagrodami w kategorii II są:

I nagroda – 15 tysięcy złotych

II nagroda – 11 tysięcy złotych

III nagroda – 8 tysięcy złotych

Nagrodami dodatkowymi, do wyboru przez laureatów Konkursu są:

Wizyta na terenie garnizonu Dęblin z uwzględnieniem prezentacji symulatorów statków powierzanych i skoków spadochronowych, wykorzystywanych do szkoleń podchorążych Lotniczej Akademii Wojskowej, zwiedzania Muzeum Sił Powietrznych w Dęblinie, zwiedzania 41 Bazy Lotnictwa Szkolnego z możliwością obejrzenia z bliska statków powietrznych będących na wyposażeniu jednostki i prezentacji lotu śmigłowcem lub samolotem szkoleniowym.

Wizyta na terenie Akademii Marynarki Wojennej z uwzględnieniem rejsu łodzią motorową po Zatoce Gdańskiej, zwiedzania Portu Wojennej w Gdyni, prezentacji wybranych symulatorów uczelni. Przejazd czołgiem Abrams, realizowanego przez 1 Brygadę Pancerną, szkolenia ratownicze po awaryjnym lądowaniu na wodzie, realizowane przez Ośrodek Szkolenia Nurków i Płetwonurków Wojska Polskiego.

Zgłoszenie do konkursu powinno być wysłane mailowo w terminie do 30 września 2024 r. Regulamin i wnioski, które trzeba załączyć do zgłoszenia konkursowego dostępne są na stronach organizatora.