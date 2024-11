Kosmiczna turystyka. Te miejsca warto odwiedzić poza Ziemią

Kosmiczna turystyka opiera się na krótkich lotach orbitalnych lub nawet suborbitalnych. Daleko jeszcze do momentu, gdy będziemy mogli wybrać się na kosmiczne wakacje. Jeżeli jednak kiedykolwiek dojdziemy do takich czasów, to warto odwiedzić kilka miejsc z naszego Układu Słonecznego.

Aktualnie najwięcej nakładów finansowych największych agencji kosmicznych pożerają plany dotyczące Księżyca. Zarówno NASA jak i Chiny czy Indie mają ambitne plany dotyczące Srebrnego Globu. Niestety, nie mamy możliwości swobodnego zwiedzania nawet najbliższych nam planet, a cała kosmiczna turystyka ogranicza się do lotów suborbitalnych lub krótkich przelotów na orbitę. Pomimo tego, że fizycznie nie mamy możliwości tego zobaczenia, Układ Słoneczny oferuje niezwykłe możliwości dla wyobraźni i planów przyszłych podróżników. Od ogromnych wulkanów na Marsie, przez lodowe oceany na księżycach Jowisza, po malownicze pierścienie Saturna, wybór miejsc do zwiedzania jest równie zróżnicowany, co inspirujący. Oto przewodnik po najbardziej fascynujących miejscach, które z pewnością zaspokoją ciekawość każdego kosmicznego podróżnika.

Największe kaniony i góry na Marsie

Mars, najbliższy nam kandydat do załogowych misji kosmicznych, oferuje krajobrazy, które zachwycą nawet największych sceptyków kosmicznej turystyki. Jednym z najwspanialszych miejsc na Marsie jest Valles Marineris – kanion ponad osiem razy dłuższy od Wielkiego Kanionu w USA. Z jego ścian, mających do 9 km wysokości, można podziwiać ogromne wymiary tego marsjańskiego cudu. Choć podróż w tak ekstremalne warunki wymagałaby specjalnego przygotowania, widok z tej gigantycznej rozpadliny to niewątpliwie coś, czego nie da się zobaczyć nigdzie na Ziemi.

NASA

Jednak nie tylko kanion robi wrażenie. To właśnie na Marsie mamy możliwość zobaczenia największego wulkanu w Układzie Słonecznym. Jego gigantyczne rozmiary sprawiają, że jest trzykrotnie wyższy od Mount Everestu i rozciąga się na obszar o powierzchni większej niż Polska. Wspinaczka na jego szczyt to wyzwanie nawet dla najbardziej doświadczonych alpinistów, ale wyobraź sobie widok na marsjańskie równiny z wysokości 22 kilometrów! Olympus Mons to jedno z tych miejsc, które definiują kosmiczne podróże, pozwalając człowiekowi dosłownie wznieść się na szczyty wszechświata.

Wielka Czerwona Plama na Jowiszu

NASA

Jowisz sam w sobie jest pełen tajemnic, ale Wielka Czerwona Plama to zjawisko, które wywołuje szczególne emocje. Ten gigantyczny huragan o średnicy dwukrotnie większej od Ziemi wiruje nad powierzchnią Jowisza od co najmniej 400 lat. Wiatr osiąga prędkość do 400 km/h, a sama struktura zmienia kolor i kształt. Obserwowanie tego kosmicznego cyklonu byłoby nie tylko inspirujące, ale i przypominałoby, jak niewyobrażalne mogą być siły przyrody w innych częściach Układu Słonecznego.

Tytan: Jeziora Metanu

NASA

Tytan, największy księżyc Saturna, to miejsce o atmosferze przypominającej ziemską, ale z jeziorami i rzekami metanu zamiast wody. Chociaż życie, jakie znamy, nie mogłoby istnieć w takich warunkach, te niezwykłe krajobrazy wzbudzają wielkie zainteresowanie naukowców. Misja Huygens, która wylądowała na Tytanie w 2005 roku, dostarczyła pierwszych zdjęć, ale wciąż nie wiemy o nim wszystkiego. Podróż przez gęste, mgliste atmosfery Tytana, a następnie eksploracja jezior metanu byłaby jak podróż do innego świata, dosłownie i w przenośni.

Europa i Enceladus - oceany pod lodowymi skorupami

Jednym z najbardziej tajemniczych i pięknych księżyców Saturna jest Enceladus. Znajdujące się na jego południowym biegunie ogromne gejzery wystrzeliwują wodę i lód setki kilometrów w kosmos. Te wodne strumienie tworzą wokół Saturna pierścień, a sama ich obecność sugeruje, że pod powierzchnią księżyca kryje się ocean. Ponieważ Enceladus oferuje możliwość odkrycia potencjalnych śladów życia, jest to miejsce, które już teraz budzi ogromne zainteresowanie naukowców. Wyobraź sobie spacer po powierzchni tego księżyca i obserwację spektakularnych wystrzałów lodu z lodowej skorupy – widok nie do opisania!

NASA

Podobnie Europa, jeden z księżyców Jowisza, jest jednym z najbardziej intrygujących miejsc w Układzie Słonecznym. Naukowcy są prawie pewni, że pod powierzchnią tego lodowego księżyca znajduje się ocean wody w stanie ciekłym. Prawdopodobnie podgrzewają go siły pływowe, co tworzy warunki przypominające podmorskie kominy hydrotermalne na Ziemi – miejsca, gdzie może istnieć życie. Badania prowadzone przez sondę Galileo i nadchodzącą misję Europa Clipper mogą dostarczyć dowodów na istnienie życia w tym odległym oceanie, ale sama myśl o podróży po gładkiej, lodowej powierzchni Europy to już przygoda, której nie da się porównać z niczym na Ziemi.

Grafika: NASA