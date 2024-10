Firma ExoAnalytic Solutions odkryła około 500 fragmentów powstałych po awarii i eksplozji satelity Intelsat 33e na orbicie geostacjonarnej. Rozmiary tych fragmentów wahają się od niewielkich kawałków, przypominających rozmiarem np. pomarańczę, do znacznie większych - wielkości drzwi od samochodu. Niestety, większość z nich to te zdecydowanie mniejsze, a to źle wróży dla procesu ich śledzenia.

