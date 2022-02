Kościół wchodzi w XXI wiek. Liturgie w metaverse biją rekordy popularności

Wydawać by się mogło, że metaverse i szeroko pojęta rozszerzona rzeczywistość to atrakcje zarezerwowane głównie dla segmentu rozrywkowego. Pastor z Virginii udowadnia, że nowoczesne technologie mogą być użyteczne również dla… kościoła.

Korporacje odpowiedzialne za dostarczaniem nam wirtualnej rozrywki zacierają ręce w oczekiwaniu na przyszłość, jaką może przynieść nam metaverse. Internauci snują plany o przeniesieniu się do nowego rodzaju rzeczywistości, w której nawet najbardziej pokręcone pomysły i marzenia staną się realne. Nie wszyscy jednak postrzegają potencjał tej technologii jako okazje, do narodzenia się na nowo w formie wirtualnych awatarów. Niektórzy wykorzystują VR do czynności tak prozaicznych jak modlitwa.

Kościół 2.0

W związku z pandemicznymi obostrzeniami wielu wiernych nie mogło brać udziału w kościelnych obrzędach. Polskie władze przymykały oko na łamanie wytycznych bezpieczeństwa w miejscach kultu, jednak na zachodzie znacznie konsekwentniej respektowano zakazy zgromadzeń. Jak wiadomo potrzeba matką wynalazku. Wychodząc naprzeciw zapotrzebowaniu wiernych, pochodzący z Fredericksburga pastor o pseudonimie DJ Soto uruchomił cyfrową wspólnotę, łączącą chrześcijan w celu wspólnego czytania biblii. Odzew okazał się zaskakująco pozytywny, biorąc pod uwagę konserwatywną naturę chrześcijaństwa.

Pierwsze próby kościoła VR nastąpiły już w 2016 roku, jednak to właśnie na czas pandemii przypadło największe zainteresowanie nietypową usługą. Pomysł ten okazał się też przydatny dla wielu osób z fizycznymi niepełnosprawnościami, które do tej pory nie mogły uczestniczyć w obrzędach. Wygenerowany na potrzebę projektu świat przypomina na pierwszy rzut oka grę MMO. Użytkownicy, korzystając z wielkich tablic 3D imitujących biblie, uczestniczą wspólnie w spotkaniach modlitewnych i sakramentach. Na poniższym filmie możecie zobaczyć jak wygląda kościelna liturgia w metaverse.

Wygląda to dość komicznie, ale jak widać działa i przynosi zamierzony efekt. Jeśli chcecie wziąć udział w cyfrowej mszy, to musicie zaopatrzyć się jedynie w okulary VR i dedykowaną aplikację. Metaverse dopiero raczkuje, ale kto wie, być może w przyszłości nikt nie będzie pamiętał już o fizycznych aktywnościach, jeśli na wyciągnięcie ręki będziemy mogli przenieść się do dowolnej rzeczywistości.