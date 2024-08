Korzystasz ze zwolnień lekarskich? Wkrótce znajdziesz je w nowym miejscu

Aplikacja mojeIKP to wygodny dostęp do e-recept i e-skierowań oraz możliwość szybkiego sprawdzenia podstawowych informacji związanych z ubezpieczeniem. Wkrótce pojawi się w niej nowa funkcja ułatwiająca wgląd w e-zwolnienia.

Od 1 grudnia 2018 r. lekarze (lub asystenci medyczni) wystawiają zwolnienia wyłącznie elektroniczne, nazywane w skrócie e-ZLA. E-zwolnienie jest automatycznie przesyłane na profil Platformy Usług Elektronicznych płatnika składek i do systemu ZUS. To duże ułatwienie dla pacjentów i pracowników, którzy nie muszą już się martwić o papierowe zwolnienia. Nie ma też obowiązku dostarczenia e-zwolnienia, choć przepisy wciąż nakazują powiadomienie pracodawcy w dowolnej formie o nieobecności, najpóźniej w drugim jej dniu. Wszystkie elektroniczne zwolnienia znajdziemy obecnie w IKP – Internetowym Koncie Pacjenta dostępnym na stronach pacjent.gov.pl w zakładce Historia leczenia > Zwolnienia. Wkrótce dostęp do nich będzie prostszy.

e-zwolnienia wkrótce w aplikacji mobilnej. Będzie wygodniej

Centrum e-Zdrowia, które zajmuje się rozwojem aplikacji mobilnej mojeIKP informuje, że trwają obecnie prace nad wprowadzeniem do niej możliwości zarządzania e-zwolnieniami. mojeIKP obecnie oferuje dostęp do szeregu informacji związanych z naszym ubezpieczeniem, wizytami lekarskimi, receptami, czy skierowaniami. Zanim jednak wszyscy zainteresowani będą mogli skorzystać z tej funkcjonalności, twórcy zapraszają do ich testów. Kto może zapisać się do przetestowania e-zwolnień w apce mojeIKP? Centrum e-Zdrowia zaprasza do wypełniania formularza wszystkich użytkowników aplikacji mobilnej, którzy często korzystają ze zwolnień lekarskich.

W formularzu, dostępnym pod tym linkiem, nie ma wielu pytań. Musimy jedynie podać czy jesteśmy użytkownikami aplikacji mobilnych, czy pracujemy w branży medycznej/badawczej, czy pracujemy na podstawie umowy o pracę i czy nasza praca ma charakter biurowy, czy też fizyczny. Do tego dodatkowe pytania o częstotliwość korzystania ze zwolnień lekarskich oraz tego, gdzie szukamy informacji na temat zwolnień. Na podstawie podanych odpowiedzi Centrum e-Zdrowie będzie wybierało uczestników testów nowej funkcjonalności, która w mojeIKP pojawić się wkrótce. Kiedy dokładnie? Tego nie wiadomo. Nie wiadomo również, czy testami objęte są wszystkie systemy, na których działa aplikacja – iOS i Android.