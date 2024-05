HUAWEI WATCH 4 Pro Space Edition to zegarek nie do zdarcia. Kosmiczny design i wytrzymałość

HUAWEI WATCH 4 Pro Space Edition jest jak diament… dosłownie

Zacznijmy od tego, jak HUAWEI WATCH 4 Pro Space Edition się prezentuje. Określenie, że model ten jest diamentem w ofercie Huawei to stwierdzenie bardzo trafne — również dlatego, że koperta oraz bransoleta zegarka zostały pokryte powłoką DLC, która najczęściej stosowana jest w przemyśle… militarnym. Samo to zdradza już, że mamy tu do czynienia z naprawdę porządnym zegarkiem, którego zniszczenie podczas normalnego noszenia czy nawet ekstremalnych treningów na zewnątrz wydaje się zwyczajnie niemożliwe.

Czym jednak charakteryzuje się powłoka DLC? To skrót od „Diamond-like Carbon” i, przechodząc od razu do sedna, pozwala ona przenieść na inne materiały właściwość diamentu; który, poza tym, że wygląda fenomenalnie, to jest niezwykle wytrzymały i niemal niemożliwy do zarysowania. HUAWEI WATCH 4 Pro Space Edition dzięki temu może pochwalić się wysoką trwałością, odpornością na ścieralność oraz zużycie.

To nie tylko dobrze brzmi, ale świetnie sprawdza się w praktyce. Wszyscy wiemy, jak boli, gdy zarysujemy nowy zegarek (a pierwsza rysa zawsze jest najgorsza). Huawei sprytnie wyeliminowało ten problem, bo o rysę jest tutaj zwyczajnie bardzo trudno. Trenujecie na siłowni i zahaczycie nadgarstkiem o hantle czy jakąś część maszyny? Żaden problem. Jesteście na ściance wspinaczkowej, omsknie Wam się ręka i uderzycie nadgarstkiem o ścianę? Nic się nie wydarzy. Trenujecie hokej i zaliczycie wywrotkę na lodzie? HUAWEI WATCH 4 Pro Space Edition dalej będzie cały.

W grę wchodzą wszystkie sporty, a to dlatego, że zegarek gwarantuje również odporność na wodę — mówimy tutaj o standardzie szczelności 5 ATM, która pozwala na swobodne nurkowanie do 30 metrów. Jeśli chodzi o odporność na pył, to HUAWEI WATCH 4 Pro Space Edition może pochwalić się standardem IP6X. To kolejny aspekt, który sprawia, że ten smartwatch jest nie do zajechania.

W przypadku tego zegarka nie można także zapomnieć o kopercie wykonanej ze stopu tytanu TC4 klasy aerospace, która charakteryzuje się również jeszcze większą twardością i odpornością na zarysowania. Ten stop tytanu stosuje się na przykład w lotnictwie, w łodziach podwodnych czy — uwaga — pojazdach kosmicznych. A skoro już o kosmosie mowa…

Kosmiczny design HUAWEI WATCH 4 Pro Space Edition

Wytrzymałość to ogromna zaleta tego zegarka, ale nie można nie wspomnieć o jego designie. HUAWEI WATCH 4 Pro Space Edition to inna galaktyka (hehe) pod względem wyglądu. Zegarek wyróżnia się dwukolorowym bezelem wykonanym z nanoceramiki, a dodatkowo znajdziemy tutaj obrotową koronkę w nieco innej odsłonie, inspirowanej dyszą Lavala.

HUAWEI WATCH 4 Pro Space Edition ma również specjalny domyślny motyw, który nawiązuje do strumienia wytwarzanego przez stosowaną w rakietach kosmicznych — wspomnianą wcześniej — dyszę Lavala. Intensywność strumienia jest jednak zależna od… naładowania naszego zegarka. Kiedy nasz smartwatch ma od 70 do 100 procent baterii, to strumień biegnący przez środek tarczy jest intensywny i ognisty. Kiedy bateria ma od 30 do 70 procent, strumień jest mniej potężny, a z lewej strony pojawia się mała, wolna przestrzeń. Kiedy zegarek jest naładowany już tylko od 0 do 30 procent, to z prawej strony tarczy możemy zauważyć niebieską barwę, symbolizującą to, że moc się kończy. Dodatkowo, kiedy obracamy koronką, to w dolnej części zmieniają się planety.

Najwyższa możliwa klasa

Jeśli chodzi o wyświetlacz, to w HUAWEI WATCH 4 Pro Space Edition mówimy o 1,5-calowym ekranie o rozdzielczości 466 × 466 i zagęszczeniem pikseli na poziomie 310 ppi, który pokryty jest szafirowym, zakrzywionym szkłem, chroniącym ekran. Zegarek jest dość spory i solidny (ma wymiary 49,1 mm × 49,1 mm × 12,9 mm) — całość wygląda naprawdę porządnie i nasz nadgarstek z daleka krzyczy, że jest to jakość premium. To również sprawia, że nowy smartwatch od Huawei tak samo świetnie sprawdzi się do marynarki, jak i do sportowego outfitu — ten model nie może źle wyglądać.

Do tego wyświetlacz został wykonany w technologii LTPO, dzięki czemu minimalna częstotliwość odświeżania ekranu w trybie Always on Display to 1 Hz — a to wpływa na wydłużenie życia na baterii. Skoro już przy baterii jesteśmy, to należy wspomnieć, że w trybie standardowym zegarek ma wytrzymać 4,5 dnia, a w trybie ultrabaterii — 21 dni. Pełne ładowanie trwa za to 90 minut. Podłączanie zegarka do ładowania nie będzie więc naszym zmartwieniem.

To wszystko wpływa na długą żywotność HUAWEI WATCH 4 Pro Space Edition

Te wszystkie aspekty sprawiają, że HUAWEI WATCH 4 Pro Space Edition przetrwa naprawdę długie lata — i prawdopodobnie będziemy ten smartwatch parować z więcej niż jednym smartfonem, bo zwyczajnie przyjdzie czas na wymianę telefonu… a zegarek wtedy cały czas będzie nadawał się do użytku. Jeśli chodzi o kompatybilność, to nowy zegarek Huawei możemy łączyć zarówno ze smartfonami działającymi na Androidzie, jak i na iOS czy HMS.

Niezależnie od tego, jaki telefon mamy i na jaki go wymienimy, HUAWEI WATCH 4 Pro Space Edition się z nim polubi i będzie nienagannie współpracował. Urządzenie parujemy poprzez aplikację HUAWEI Zdrowie, którą większość z Was zapewne dobrze już zna — Huawei od lat słynie ze swoich smartwatchów, więc jest wielce prawdopodobne, że macie już tę aplikację zainstalowaną na swoim smartfonie.

Zegarek zamiast telefonu? Z HUAWEI WATCH 4 Pro Space Edition to możliwe

Do tego koniecznie trzeba wspomnieć o tym, że HUAWEI WATCH 4 Pro Space Edition może zastąpić nam smartfon. Jak się to dzieje? Zegarek obsługuje eSIM, co sprawia, że możemy wykonywać połączenia telefoniczne i wysyłać SMS-y samodzielnie z poziomu nadgarstka, nie mając w ogóle telefonu w pobliżu. Możemy skorzystać zarówno z numeru współdzielonego z naszym telefonem, jak i nadać zegarkowi całkowicie nowy numer eSIM. To zmienia zasady gry.

Zdrowie i sport — pod tym względem ten zegarek zapisał się na kartach historii Huawei

HUAWEI WATCH 4 Pro Space Edition to najbardziej zaawansowany pod względem monitorowania zdrowia i ruchu smartwatch Huawei w historii. Zegarek ten oferuje monitoring zdrowia 2.0, który pozwala szybko uzyskać raport o stanie naszego zdrowia z 8 kluczowymi wskaźnikami. Badanie trwa mniej niż minutę, a w zamian za to poznamy nasze średnie tętno, SpO2, poziom stresu, temperaturę skóry, EKG, wyniki testu sztywności tętnic, a nawet kontrolę układu oddechowego.

Zegarek oferuje również analizę oddechu podczas snu, a nawet może brać pod uwagę dane z inteligentnej wagi i śledzić zmiany z tym związane za pomocą wykresów. Do tego HUAWEI WATCH 4 Pro Space Edition oferuje ponad 100 trybów sportowych, które przydadzą się podczas wielu różnych, wspomnianych wcześniej treningów. To sprawia, że nowy smartwatch klasy premium od Huawei jest stylowym kompanem na lata, który jest kompatybilny z każdym smartfonem, może nam zastąpić telefon, a do tego nie da się go zajechać.

Cena i oferta premierowa. To może się podobać!

Po całym opisie zegarka można pomyśleć, że jego cena jest astronomicznie wielka. Cóż — tutaj przychodzi spore zaskoczenie… całe szczęście pozytywne. HUAWEI WATCH 4 Pro Space Edition kosztuje wyłącznie 2799 zł. Co więcej, jeśli zdecydujecie się na zakup zegarka do 23 czerwca, będziecie mieli dodatkową obniżkę o 200 zł, więc zegarek będzie kosztował 2599 zł. W takich pieniądzach jest to prawdziwa perełka. Zegarek znajdziecie oczywiście na oficjalnej stronie Huawei.

Artykuł powstał we współpracy z firmą Huawei.