Korzystasz z Map Google? Tej zmiany nie pożałujesz!

Mapy Apple

Źródło: Apple

Mapy Apple to aplikacja stworzona przez Apple i dostępna na urządzeniach z systemem iOS. Ta usługa stara się być konkurencją dla Google Maps, oferując wiele podobnych funkcji, takich jak nawigacja turn-by-turn, informacje o ruchu drogowym i miejscach w pobliżu. Jednak Mapy Apple mają swoje oryginalne cechy, takie jak tryb nocny, który automatycznie dostosowuje jasność ekranu w nocy oraz możliwość korzystania z usługi Look Around do przeglądania zdjęć panoramicznych z ulic. Aplikacja wykorzystuje mapy TomTom i oferuje też wiele dodatkowych funkcji, takich jak rozkłady jazdy komunikacji miejskie i informacje o korkach. Mapy Apple wymagają dobrego połączenia z siecią, posiadają skromną bazę w trybie offline. Choć Mapy Apple mogą nie być dostępne na wszystkich platformach, są warte uwagi dla użytkowników iOS-a na smartfonach iPhone.

HERE WeGo

HERE WeGo to darmowa aplikacja mapowa, która oferuje nawigację samochodową, rowerową i pieszą. Możesz również planować trasy wykorzystujące komunikację publiczną. Jedną z głównych zalet tej usługi jest możliwość korzystania z niej w trybie offline, co oznacza, że nie jesteś uzależniony od połączenia internetowego podczas podróży. Aplikacja ta działa w trybie offline i umożliwia pobieranie map dla całych krajów lub regionów. HERE WeGo oferuje również wiele innych funkcji, takich jak informacje o korkach, rozkłady jazdy komunikacji miejskiej i informacje o miejscach do jedzenia i zakwaterowania. HERE WeGo posiada szczegółowe mapy, wskazówki dojazdu i informacje o ruchu drogowym, można z nich korzystać w przeglądarce, na Androidzie i iOS.

Maps.me

Maps.me to darmowa aplikacja mapowa, która potrafi działać w trybie offline - umożliwia pobieranie map dla całych krajów lub regionów. Aplikacja ta oferuje szczegółowe mapy dla całego świata oraz wiele innych funkcji, takich jak nawigacja samochodowa, piesza i rowerowa. Jest dostępna na iOS i Android. Jednym z głównych atutów tej usługi jest jej dokładność i szczegółowe mapy, które zawierają wiele informacji, w tym lokalizacje do jedzenia, noclegu i atrakcje turystyczne. Maps.me pozwala użytkownikom tworzyć własne trasy, oznaczać ulubione miejsca i udostępniać swoje informacje o lokalizacji z innymi.

Yanosik

Yanosik to aplikacja nawigacyjna opracowana specjalnie dla kierowców. Aplikacja ta oferuje wiele funkcji, takich jak ostrzeganie przed kontrolami drogowymi, informacje o korkach i utrudnieniach na drodze oraz informacje o miejscach do jedzenia i zakwaterowania. Yanosik umożliwia użytkownikom zgłaszanie informacji o korkach, wypadkach i innych utrudnieniach na drodze, co pozwala na świadome omijanie problematycznych miejsc. Yanosik działa w trybie online i offline, usługa jest szczególnie przydatna dla osób podróżujących po Polsce. Aplikacja dostępna jest na smartfonach z Androidem i iPhone'ach, lecz tylko na tych pierwszych obsługiwany jest tryb mini wyświetlany ponad innymi aplikacjami. Sprzedawane są też dedykowane usłudze urządzenia: GTm, XS i RS, z których można korzystać bez używania smarftona.

Waze

Waze to społecznościowa aplikacja nawigacyjna, która polega na informacjach dostarczanych przez użytkowników. Oferuje dokładne wskazówki dojazdu, informacje o ruchu drogowym, fotoradarach i nie tylko. Jednak to, co wyróżnia Waze spośród innych usług, to możliwość szybkiego i wygodnego udostępniania informacji na temat korków, wypadków i innych zdarzeń na drodze, czyli zasady działania są bardzo podobne do Yanosika. Dzięki temu, że użytkownicy mogą wspólnie pracować nad aktualizacją map i dostarczaniem informacji na bieżąco, nawigacja bywa sprawniejsza niż u konkurencji. Waze jest dostępne na iOS i Android.