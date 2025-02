Korzystasz z Cinkciarz.pl? Nad kantorem zawisły czarne chmury

Sprawa związana jest z jednym z klientów Cinkciarz.pl, który nie może wyegzekwować od firmy zwrotu pieniędzy. Wpłacić on miał pokaźną kwotę w złotówkach, chcąc przewalutować ją na 50 tysięcy euro. Do realizacji usług jednak nie doszło, nie udało się też otrzymać żadnej odpowiedzi na reklamację. Do akcji wkroczyć miał komornik, któremu nie udało się zabezpieczyć środków na rachunkach bankowych należących do spółki. Z informacji przekazanych przez Puls Biznesu wynika, że wniosek o upadłość Cinkciarz.pl zgłoszony został już 29 stycznia tego roku.

Reklama

Miał on wpłynąć do wydziału gospodarczego sądu w Zielonej Górze. Kilka dni później, 2 lutego, pojawić się miało wezwanie do wpłaty zaliczki, która ma iść na wydatki związane z postępowaniem w przedmiocie ogłoszenia upadłości. To z kolei ma prowadzić do umożliwienia wglądu w finanse Cinckiarz.pl, który według informacji medialnych ma problemy z płynnością finansową.

Serwis Bankier.pl wskazuje m.in. na fakt, że na 328 rachunkach bankowych należących do spółki, które zostały zablokowane, nie ma wystarczająco dużych pieniędzy, które mogą zostać przeznaczone na pokrycie strat i roszczeń zgłaszanych przez setki klientów.

Cinkciarz.pl z problemami? Klienci domagają się zwrotu pieniędzy

Sytuacja jest o tyle ciekawa, że do sprawy odniósł się zarząd spółki, który w odpowiedzi na pytania dziennikarzy Pulsu Biznesu odpowiedzieli krótko: nic nie słyszeli na temat wniosku o upadłość. Sprawa wygląda bardzo tajemniczo, tym bardziej że Cinciakrz.pl cieszy się sporym zainteresowaniem ze strony użytkowników i sam z niego kilkukrotnie korzystałem przy zagranicznych zakupach. Zapowiada się więc ciekawy rozwój wydarzeń, tym bardziej, że jak donosi serwis Bankier.pl, na grupie facebookowej "Oszukani przez Cinkciarz.pl" złożony właśnie wniosek nie jest pierwszym, który trafił do sądu w Zielonej Górze. Na stronie Cinkciarz.pl pojawił się dziś krótki komunikat: