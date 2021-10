Już "tylko" 30% Polaków kojarzy korzystanie z rzeczy używanych z biedą

W byciu eko prześcigają się teraz największe firmy, by jak najszerzej być postrzeganym jako proekologicznym i dbającym o naszą planetę. To jednak na nic się zda, jeśli społeczeństwo/konsumenci nie przestawią się na myślenie, a co najważniejsze - działanie ekologiczne.

Temat ekologii jest dziś tak powszechny, iż CBOS postanowił sprawdzić tę naszą proekologię w badaniu, w którym poruszony został wątek rzeczy używanych.

Korzystanie z używanych rzeczy - bieda czy zaradność i dbanie o środowisko?

Zaczniemy od końca tego badania, a mianowicie od informacji optymistycznej i zarazem nieco szokującej. Jeszcze w 2008 roku, korzystanie z używanych rzeczy postrzegane było przez społeczeństwo jako oznaka biedy - wówczas 69% z nas tak uważało.

Na szczęście przez te 13 lat proporcje zdążyły już się odwrócić i na dziś uważa tak „tylko” 29% badanych, a przeciwnego zdania jest 66% badanych.

Zerknijmy teraz tylko na aktualne wskazania badanych, bo tu wyraźniej widać, jak dzisiaj postrzegamy korzystanie z używanych rzeczy. Zdecydowanie lub raczej tak uważa, iż jest to przejawem zaradności 84% badanych, a wśród 83% osób panuje mniejsze lub większe przekonanie, iż jest to wynikiem troski o środowisko naturalne.

Wskazań po stronie biedy, tych zdecydowanych jest już zaledwie 8%, a osób, które postrzegają to tylko jako raczej przejaw biedy 21%.

Co ciekawe, pozytywne skojarzenia z korzystaniem z rzeczy używanych można zaobserwować zarówno wśród osób, które korzystają z nich. kupują je i sprzedają, ale także wśród osób, które ani nie korzystają, ani nie sprzedają czy też nie oddają ich do dalszego użytku.

Co robimy ze sprawnymi rzeczami, których przestaliśmy używać

Przejdźmy już do tych konkretnych używanych rzeczy i tego co nimi robimy lub nie. Najczęściej oddajemy je do organizacji charytatywnych - 39% wskazań lub oddajemy rodzinie czy znajomym - 31%. Na trzecim miejscu mamy znany chyba wszystkim przypadek - "przydasie", 13% badanych wrzuca do szuflady jeszcze sprawne rzeczy, bo a nuż się przyda i prawdopodobnie po jakimś czasie wyrzuca, kiedy już nie będą nadawały się do użytku.

Kolejny wykres nie będzie dla nikogo zaskoczeniem, jeśli już decydujemy się na sprzedaż rzeczy używanych, a nam już niepotrzebnych, najczęściej robimy to przez internet - na Allegro bądź OLX.

Jakie używane rzeczy sprzedajemy bądź oddajemy

Najczęściej sprzedajemy lub oddajemy odzież lub obuwie, aż 92% wskazań, dalej mamy meble i artykuły dziecięce. Niepokojący jest tu jeszcze niewielki odsetek komputerów, tabletów czy smartfonów, które w największej liczbie generują elektrośmieci na świecie. Prawdopodobnie w dużej mierze zasilają one początkowo kategorię wspomnianą wyżej - "przydasie". Kupujemy nowe sprzęty elektroniczne, a dotychczasowe odkładamy do szuflady, na wypadek jakby coś z nowym się stało, czyli jako awaryjny.

Czy kupujemy/przyjmujemy używane rzeczy?

Ciekawe przedstawiają się odpowiedzi w przypadku pytania czy kupujemy lub przyjmujemy używane rzeczy. Pamiętacie różnice w wynikach o pytanie o skojarzenie tego z biedą? W zasadzie niewielkie są tu różnice pomiędzy 2008 rokiem a 2021 rokiem. Być może nie kojarzymy już tego z przejawem biedy, ale też nadal niechętnie przyznajemy się jeszcze do korzystania z rzeczy używanych.

Gdzie kupujemy używane rzeczy?

Niemniej jeśli już kupujemy używane rzeczy, to albo w dedykowanych sklepach lub komisach, albo na internetowych platformach sprzedażowych jak Allegro czy OLX.

Jakie używane rzeczy kupujemy?

Przy pytaniu o to jakie używane rzeczy kupujemy niewielkie są różnice w porównaniu z pytaniem o sprzedaż używanych rzeczy, jedynie na trzecim miejscu pojawiają się książki, które zamieniły się miejscami z artykułami dziecięcymi, które to bardziej wolimy sprzedawać niż kupować.

Na koniec spodziewana korelacja wśród osób korzystających z rzeczy używanych. Większość osób, które z nich korzysta jednocześnie je sprzedaje lub oddaje, co piąta osoba jedynie sprzedaje, 14% tylko kupuje, a 10% ani nie korzysta, ani nie sprzedaje.

Źródło: CBOS.