W Chinach szaleje tajemniczy wirus. Wydostał się do Tajlandii i Japonii…

To niestety bardzo smutne informacje. Jak podaje medyczny periodyk „Vaccine”, koklusz zdołał wykształcić sobie mechanizm pozwalający mu na zarażenia osób szczepionych. Bakterie krztuśca coraz lepiej ukrywają się przed układem immunologicznym człowieka (nawet tym „potraktowanym” szczepionką), są w stanie coraz lepiej unikać leków i tym samym zyskują status superbakterii. W tym momencie potrzebna jest nowa szczepionka – tym bardziej, że wskaźniki zakażeń krztuścem wzrosły w latach 2011 oraz 2016, a także pojawiają się okresowe pandemie.

Wróćmy jednak do tajemniczego wirusa w Chinach. Ten uznawany jest za „SARS-like”, co od razu powinno zwrócić uwagę na jego charakterystyczne cechy. Powoduje on niezwykle ciężkie przypadki zapalenia płuc – na tę chorobę co roku na świecie zapadają miliony ludzi, a wysokie wskaźniki umieralności notuje się głównie u osób chorych i starszych. Bakteria z Chin jest znacznie skuteczniejsza w zabijaniu wśród osób poza kręgiem ryzyka zgonu. Najpierw, wirusa powiązano z rynkiem owoców morza w Wuhan (od 1 stycznia rynek jest zamknięty). Co ciekawe, WHO uznaje, że prawdopodobnie nie jest on w stanie przenosić się z człowieka na człowieka – to zaś oznacza, że jego transmisja jest utrudniona. Biorąc pod uwagę, że osoby ze służb zdrowia, które miały kontakt z chorymi nie zachorowały – najprawdopodobniej tak właśnie jest.