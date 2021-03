Kopia zapasowa – oto wszystko, co trzeba o niej wiedzieć

Oczywiście, jak to się często powtarza „one backup is no backup”, dlatego w kwestii zabezpieczenia najważniejszych danych, często mówi się o zasadzie „321”. Rozbudowując skrót, mowa tutaj o tym, że jeżeli chcemy mieć pewność, że nasze dane są bezpieczne, powinniśmy mieć każdy plik przynajmniej w 3 kopiach, na przynajmniej 2 nośnikach z czego przynajmniej 1 powinien znajdować się w innej lokalizacji. Dzięki temu jesteśmy ubezpieczeni na wypadek praktycznie każdej przeciwności losu – nie jest straszny błąd w wyniku którego nasze pliki będą niemożliwe do odczytu (ponieważ mamy ich kopie), nie groźna jest dla nas awaria naszego głównego urządzenia (ponieważ mamy dane na innym komputerze/dysku), a także eliminujemy zagrożenie ze strony czynników fizycznych, jak powodzi, pożarów etc., ponieważ osobna kopia znajduje się w innej lokalizacji (np. innym domu).