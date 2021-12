Kontrola podbiła serca widzów na całym świecie. Nowe odcinki wkrótce

Wystarczyło nieco ponad dwie minuty, by widzowie z całego świata zachwycili się polską produkcją. I nie chodzi tu o serial czołowej stacji telewizyjnej, lecz autorski projekt studentki Warszawskiej Szkoły Filmowej. Kontrola to globalny fenomen, a 2. sezon serialu zmierza na Player.pl.

Od studenckiej etiudy na zajęcia po globalny git

Historia serialu nie przypomina żadnego innego, bo “Kontrola” powstała jako projekt na zajęcia w ramach studiów, a ostatecznie dotarła do milionów widzów wokół globu. Wszystko dlatego, że ostateczny materiał, trwający dokładnie 2 minuty i 22 sekundy, nie dotarł jedynie do znajomych, lecz link do wideo szybko rozprzestrzenił się w Sieci. Jego autorka, Natasza Parzymies, zaczęła otrzymywać liczne zapytania, czy i kiedy powstanie kontynuacja, dlatego postanowiono, że kolejne odcinki zostaną nakręcone. W projekcie udział wzięły Ada Chlebicka i Ewelina Pankowska wcielając się w główne role, zaś za zdjęcia odpowiadał Filip Pasternak.

Wśród widzów serialu znaleźli się mieszkańcy takich krajów jak Brazylia, Indie oraz USA, a dzięki zaangażowaniu fanów powstały inne wersje językowe. “Kontrolę” przetłumaczono na kilkanaście języków, w tym portugalski, perski, tajski czy rosyjski. W sumie pierwsza seria wygenerowała aż 50 milionów wyświetleń, ale nie ma w tym nic zaskakującego, gdy bliżej pozna się opowiadaną historię. To inkluzywna opowieść będąca głosem młodego pokolenia - za projekt odpowiadają przecież studenci, zaś wśród odbiorców prym wiedzie widownia w podobnym wieku. Całość może się wydawać dość banalna, ale to, w jaki sposób zaprezentowano na ekranie relację, emocje i uczucia sprawia, że seans staje się wyjątkowy. Nie bez znaczenia są też dialogi, które wydają się autentyczne i wiarygodne - coś, czego nie można powiedzieć o wielu produkcjach. Pomimo ograniczonego budżetu zdołano w przekonujący sposób pokazać miejsca, gdzie się rozgrywa akcja - na przykład obszar kontroli bezpieczeństwa na lotnisku - więc błyskawicznie chłoniemy atmosferę serialu.

Wszystkie odcinki Kontroli znajdziecie na Playerze

Obecnie wszystkie odcinki znajdziecie na Player.pl, a już 21 grudnia na platformie pojawi się zupełnie nowy 2. sezon. Serwis uspokaja - twórczynie “Kontroli” otrzymały pełną swobodę i kontrolę nad nowymi odcinkami: Decydując się na ten projekt, daliśmy twórcom pełną swobodę. Ten serial jest głosem młodego pokolenia, więc to oni potrafią opowiedzieć tę historię najlepiej. Dlatego kontynuację „Kontroli” realizowała niemalże w całości ta sama ekipa, która pracowała przy pierwszej serii. Ta opowieść angażuje, święta będą idealnym czasem, by śledzić losy Natalii i Majki oraz ich niełatwej relacji. – komentuje Maciej Gozdowski, dyrektor zarządzający Player.pl.

O tym, jak ważne to było dla autorów, opowiada autorka serialu Natasza Parzymies, która podkreśla, że zespół tworzący “Kontrolę 2” dał z siebie wszystko: Dopiero po zakończeniu zdjęć w pełni poczułam jak duży i ważny będzie ten projekt. Nie przychodziliśmy tylko do pracy, ekipa stała się jedną wielką rodziną i każdy dał z siebie milion procent, więc nie mogę się doczekać momentu, w którym widzowie będą mogli obejrzeć to milion procent na ekranie. – Natasza Parzymies, twórczyni serialu.

2. sezon Kontroli już wkrótce na Playerze

Przy 2. sezonie za scenariusz i reżyserię odpowiada Parzymies, natomiast realizacją serialu zajęła się Natalia Grzegorzek z Koskino. Za zdjęcia ponownie odpowiada Filip Pasterniak, a produkcją ze strony TVN i Player.pl zajmuje się Marta Pasławska. W serialu ponownie zobaczymy Adriannę Chlebicką (Natalia) i Ewelinę Pankowską (Majka) w rolach głównych, zaś pozostałą część obsady stanowią Jędrzej Hycnar (Kacper), Michalina Robakiewicz (Paulina), Jakub Sielski (Kuba), Joanna Połeć (Wera), Anu Czerwiński (Franek), Anna Krotoska (matka Natalii), Adrianna Biedrzyńska (matka Pauliny) oraz Dorota Stalińska.

Pierwsze zapowiedzi już się pojawiły - teaser zwiastuje świąteczny klimat, który będzie tłem dla refleksji i podsumowań, co może doprowadzić do niemałych zmian w życiu bohaterek. Majka jest gotowa do wyjazdu do Hiszpanii na kolejny semestr nauki, zaś Natalia będzie musiała zmierzyć się z zawirowaniami w swoim związku.

Bardzo się cieszę, że nasza Kontrola zyskuje nowe życie w Playerze. Premierowy sezon będzie jeszcze bardziej intensywny i przepełniony emocjami. Zostaliśmy obdarzeni ogromnym zaufaniem, nie mogę się doczekać jak widzowie zareagują na dalsze losy Majki i Natalii szczególnie, że ich świat się powiększa, dochodzą nowe postaci i wątki, więc naprawdę będzie się działo! – Natasza Parzymies, twórczyni serii.

Premiera nowych odcinków “Kontroli” na Playerze już 21 grudnia - później, we wtorek i czwartek, pojawią się kolejne dwa odcinki serii Player Original. Serwis dostępny jest na komputerach w przeglądarce internetowej pod adresem www.player.pl, a także na smartfonach i tabletach z iOS-em oraz Androidem. Player jest też na telewizorach smart TV wielu producentów, w tym na Android TV, a także na Apple TV.

