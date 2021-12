Jaki prezent pod choinkę? A może laptop ASUS ROG Strix G15

Cena ASUS ROG Strix G15 modelu zaczyna się poniżej 5 tysięcy złotych, a znajdujące się wewnątrz komponenty zdecydowanie sprostają zadaniom, przed którymi postawicie sprzęt ROG. Sercem laptopa jest procesor AMD Ryzen 7 4800H, z którym współpracuje 16 GB pamięci RAM, więc np. jednoczesne granie i streamowanie nie będzie dla komputera większym wyzwaniem. Do naszej dyspozycji oddano 512 GB na szybkim dysku SSD, dzięki czemu pobieranie gier i wczytywanie odbywa się błyskawicznie A jeżeli zabraknie nam miejsca to drugie gniazdo M.2 pozwala zainstalować dodatkowy dysk, by móc zabierać ze sobą więcej gier bez potrzeby rotacji zainstalowanymi tytułami. W grach kluczowa będzie wydajność karty GeForce RTX 3050, której możliwości wykorzystacie też w innych okolicznościach, na przykład pracując nad klipami wideo, którymi później podzielicie się w Sieci.

Wszystko, nad czym będziecie pracować będzie wyglądać świetnie na ekranie o przekątnej 15,6 cala z superszybkim odświeżaniem 144 Hz, dzięki któremu w dynamicznych tytułach nie odczujemy opóźnień i będziemy mogli skupić się na rywalizacji w jak najlepszych warunkach. Laptop posiada aż cztery otwory z wentylatorami, więc ciepło odprowadzane jest optymalnie i cicho nie zaburzając warunków do grania czy pracy. Wbudowane narzędzia pozwalają przetaktować kartę graficzną w trybie Turbo, by można było wycisnąć z niej jeszcze więcej. Asus ROG Strix G15 to także kompletny zestaw złącz i portów, byśmy zorganizowali swoje stanowisko odpowiadając na wszelkie potrzeby. Wszystko to dostajemy w zgrabnej i eleganckiej obudowie, która przyciąga wzrok ze względu na oryginalny design. Ceny Asus ROG Strix G15 zaczynają się już od 4700 zł, więc jest to sprzęt o świetnym stosunku ceny do jakości i możliwości.

Po więcej zapraszamy do wideo powyżej.

--

Materiał został przygotowany we współpracy z marką ASUS.