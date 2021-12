Wszystko w jednym miejscu. Inteligentny dom z WIŚNIOWSKI smartCONNECTED

Firma WIŚNIOWSKI jest jednym z najbardziej znanych producentów bram, okien, drzwi i ogrodzeń klasy premium w Polsce. Ich produkty charakteryzują się nie tylko wysoką jakością materiałów, z jakich są wykonane, ale przede wszystkim nowoczesnym designem, który przykuwa uwagę. W ofercie firmy znajdziecie szereg urządzeń, które w połączeniu z systemem smartCONNECTED pozwolą na wygodne zarządzanie domem z poziomu aplikacji mobilnej.

smartCONNECTED od WIŚNIOWSKI. Bramy garażowe i systemy ogrodzeń

Rozwiązania oparte o smart home dostarczane przez firmę WIŚNIOWSKI to przede wszystkim bramy garażowe, okna tarasowe, drzwi zewnętrzne, bramy ogrodzeniowe i rolety automatyczne. Do każdego z tych produktów producent oferuje odpowiednie napędy i sterowniki ułatwiające stworzenie wygodnego w zarządzaniu oraz sterowaniu inteligentnego domu. Dodatkowo smartCONNECTED integruje się z innymi systemami smart home. Pozwala to na stworzenie spójnego ekosystemu, gdzie wszystkie niezbędne elementy i sprzęty umożliwiające zdalne sterowanie znajdują się w jednym miejscu. A wszystko dzięki umieszczonej w domu centrali smartCONNECTED Box, łączącej się z urządzeniami z wykorzystaniem technologii io-homecontrol od Somfy. Aplikacja mobilna na urządzeniach z iOS i Androidem pozwoli nimi zarządzać w wygodny sposób.

Systemy ogrodzeń posesyjnych WIŚNIOWSKI to funkcjonalność, bezpieczeństwo i estetyka. Brama przesuwna oferuje niezawodną pracę w każdych warunkach. Skrzydło porusza się kilka centymetrów nad podłożem, dzięki temu nie jest niczym blokowane. Dla bezpieczeństwa i wygody użytkowników napęd tej bramy schowany jest w słupku zintegrowanym z konstrukcją.

Bramy dwuskrzydłowe o solidnej konstrukcji montowane są do systemowych słupów stalowych lub murowanych za pomocą płytek montażowych, a skrzydła poruszają się na zawiasach znajdujących się w osi bramy. Furtki montowane są do systemowych słupów stalowych lub murowanych.

Garaż zabezpieczyć można np. bramą segmentową PRIME. Standardowo, dostępna w wersji automatycznej z nowoczesnym napędem METRO SMART io, posiada skrzydło zbudowane z paneli nowej generacji INNOVO o grubości 60 mm. Konstrukcja bramy wykonana jest z elementów ocynkowanych i lakierowanych proszkowo. Największe wrażenie robi PRIME Black Edition, której elementy wewnętrzne oraz skrzydło lakierowane są na kolor RAL 9005 - czarny.

W katalogu firmy znajdziecie bramę UniTherm, spełniającą rygorystyczne normy pod względem odporności na działanie wiatru, przenikania wody oraz przepuszczalności powietrza. Charakteryzuje się doskonałą termoizolacją i może być stosowana w budownictwie energooszczędnym.

Bramy segmentowe UniPro to standardowe i ekonomiczne rozwiązanie do garażu. Skrzydło bramy wykonane jest z paneli stalowych o grubości 40 mm. Wypełnione są bezfreonową pianką poliuretanową, a samo skrzydło porusza się wzdłuż prowadnic pionowych i poziomych podsufitowych.

Bramy uruchamiają się wykorzystując napęd nowej generacji METRO, który powstał dzięki współpracy marek WIŚNIOWSKI oraz Somfy. Somfy to światowy lider w zakresie produkcji automatyki i rozwiązań inteligentnego sterowania urządzeniami domowymi. METRO posiada wyjątkowe parametry techniczne zamknięte w obudowie zaprojektowanej zgodnie ze standardami stylistycznymi marki WIŚNIOWSKI.

Jedna aplikacja, by wszystkim zarządzić. WIŚNIOWSKI smartCONNECTED

Do wygodnego zarządzania inteligentnym domem niezbędny jest odpowiedni system. WIŚNIOWSKI smartCONNECTED to kompleksowe rozwiązanie do sterowania nie tylko samym domem, ale także terenem wokół niego. Działa w oparciu o technologię radiową io-homecontrol wyróżniającą się dwukierunkowością. Oznacza to, że system nie tylko odbiera komunikaty od jego użytkownika, ale także wysyła informacje zwrotne z urządzeń.

Do zarządzania domem niezbędna jest centrala. SmartCONNECTED Box to eleganckie i nowocześnie zaprojektowane urządzenie, które dzięki swojemu wyglądowi wkomponuje się nawet w wystrój salonu. Integruje wszystkie elementy inteligentnego domu oraz nadzoruje na bieżąco stan poszczególnych urządzeń. W razie potrzeby zaalarmuje właścicieli, że dzieje się coś niepokojącego.

Zaletą rozwiązania WIŚNIOWSKI smartCONNECTED niewątpliwie jest możliwość sterowania domem z każdego miejsca oferującego dostęp do sieci. Przykładowo, będąc w drodze do domu i przy wykorzystaniu asystenta głosowego Google, można zdalnie otworzyć bramę wjazdową bez konieczności bycia na miejscu.

Inteligentny dom z WIŚNIOWSKI smartCONNECTED

Połączenia między smartfonem z aplikacją, a bazą lub poszczególnymi urządzeniami są szyfrowane 128-bitowym kluczem. Wraz z biometrią samego telefonu czy dodatkowym zabezpieczeniom w postaci indywidualnego kodu PIN zapewniają dodatkowe bezpieczeństwo. Inteligentny dom to jednak coś więcej. To przede wszystkim wygoda i prostota użytkowania. Rozwiązania firmy WIŚNIOWSKI działające w połączeniu ze smartCONNECTED oferują dużo więcej niż sterowanie bramami, roletami czy drzwiami. Z systemem bez problemu połączycie istniejące domowe smart oświetlenie, które do tej pory obsługiwane było z wykorzystaniem dodatkowych centrali. Automatyzacja pozwala na włączanie, wyłączanie lamp o jednej godzinie. Dostosuje ich barwę, ciepło oraz jasność do nastroju i pory dnia.

Aplikacja WIŚNIOWSKI smartCONNECTED w połączeniu z centralą smartCONNECTED Box pozwoli rozpocząć przygodę z inteligentnym domem. Umożliwi sterowanie urządzeniami, takimi jak brama garażowa, brama posesyjna przesuwna oraz dwuskrzydłowa, drzwi wejściowe, rolety okienne, markizy, czy oświetlenie. System smartCONNECTED pozwala zintegrować wszystkie domowe urządzenia i sterować nimi z poziomu tylko jednej aplikacji. Dzięki temu można w pełni wykorzystać potencjał produktów WIŚNIOWSKI z pełną kontrolą nad domem oraz posesją. WIŚNIOWSKI smartCONNECTED pobierzecie z App Store lub Google Play.

Szczegółowe informacje dotyczące wspominanych tu systemów, a także pełną ofertę urządzeń firmy znajdziecie na stronie www.wisniowski.pl oraz na kanale YouTube.

Artykuł powstał przy współpracy z firmą WIŚNIOWSKI.