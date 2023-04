Doradztwo Inwestycyjne – istotna nowość w ofercie na Invest.Cinkciarz.pl

Conotoxia Ltd. to inwestycyjne ramię świetnie znanego w Polsce fintechu Cinkciarz.pl. Świadczona przez tę spółkę usługa Invest & Forex umożliwia klientom indywidualnym i biznesowym dostęp do ponad 5000 różnych instrumentów finansowych, w tym m.in. CFD na akcje, waluty, ETF-y czy kryptowaluty na bardzo atrakcyjnych warunkach. Pokaźną ofertę wzbogaca teraz doradztwo inwestycyjne, dostępne dla klientów, niezależnie od zasobności ich portfela.

Skorzystaj z pomocy wykwalifikowanego doradcy

Spółka Conotoxia Ltd., będąca brokerem o bardzo dobrej reputacji i wysokich ocenach użytkowników, dynamicznie rozwija się w ostatnich latach, początkowo oferując głównie usługi handlu walutami na rynku forex dla międzynarodowych klientów. Pod koniec 2021 r. spółka otworzyła swoje biuro w Warszawie, gdzie zbudowała silny i doświadczony zespół świadczący wsparcie dla klientów w naszym kraju w rodzimym języku. Już wtedy w ofercie brokera poza handlem CFD na parach walutowych (ponad 90) możliwe było również inwestowanie w indeksy oraz dla wielu popularnych kryptowalut.

Od 1 czerwca 2022 r. Conotoxia Ltd. oferuje użytkownikom portalu Cinkciarz.pl inwestowanie w CFD na ponad 5000 instrumentów, w tym 100 parach walutowych (z minimalnym spreadem), indeksach, ponad 100 kryptowalutach, a także surowcach i metalach szlachetnych. Kontrakty CFD (kontrakty na różnicę kursową) powszechnie stosowane na rynku forex. Conotoxia Ltd. umożliwia także transakcje CFD DMA na ponad 2000 popularnych akcji pochodzących z 15 różnych giełd na całym świecie oraz funduszach typu ETF. Wspomniane opcje inwestycyjne charakteryzują się bardzo niskimi kosztami. Co więcej, broker proponuje bardzo dobre warunki realizacji zleceń oraz brak kosztów prowadzenia rachunku inwestycyjnego. Atrakcyjnie na tle całego rynku wyglądają też prowizje za zakup poszczególnych instrumentów finansowych, co pozwoliło firmie pozyskać wielu nowych klientów.

Pod koniec marca br. oferta w ramach usługi Invest & Forex została wzmocniona o możliwość skorzystania z unikatowego doradztwa inwestycyjnego. Jest to dodatkowa usługa świadczona przez zespół specjalistów, którzy mają do tego odpowiednie uprawnienia. Doradztwo inwestycyjne jest w Polsce ściśle regulowane przez organy nadzorujące rynek kapitałowy, aby zapewnić odpowiednie kwalifikacje osób, które świadczą takie usługi. Doradca inwestycyjny po zdaniu egzaminu stara się poznać swojego klienta, aby udzielić mu porad odpowiednich do jego potrzeb. Do tej pory usługi doradców dostępne były tylko dla zamożnych osób z odpowiednio dużym portfelem. Dzięki fintechowi Cinkciarz.pl taka usługa staje się dostępna nie tylko dla milionerów.

fot. Depositphotos

Na czym polega doradztwo inwestycyjne?

Doradztwo inwestycyjne ma na celu udzielenie klientowi rekomendacji dotyczących inwestowania pieniędzy w oparciu o jego cele, tolerancję na ryzyko i horyzont inwestycyjny. Dlatego decydując się na skorzystanie z usługi w ramach oferty Invest & Forex musimy najpierw otworzyć rachunek inwestycyjny Smart w Conotoxia Ltd., a następnie podpisujemy dodatkową umowę na doradztwo oraz musimy wypełnić ankietę, która pozwoli doradcy lepiej poznać nasze oczekiwania. Porady inwestycyjne muszą brać pod uwagę wiele czynników, począwszy od dopuszczalnej straty, przez czas trwania inwestycji, klasę instrumentów finansowych, a na wielkości zaangażowanego kapitału kończąc. Dopiero znając wszystkie oczekiwania swoich klientów, doradca inwestycyjny może zaproponować odpowiednią inwestycję, zgodną w 100% z tym, czego oczekujemy. Nadal jednak to my podejmujemy ostateczną decyzję, czy i jak zainwestujemy swoje pieniądze.

Usługa doradztwa inwestycyjnego jest ciekawą ofertą szczególnie dla tych klientów, którzy mają środki na inwestycje, ale do tej pory ich kontakt z rynkiem finansowym był raczej sporadyczny. Inwestowanie pieniędzy to bardzo poważna sprawa i nie każdy jest gotowy samodzielnie podjąć ryzyko zakupu jakiegoś aktywa, np. akcji konkretnej spółki czy funduszu ETF. W takim wypadku wsparcie doradcy inwestycyjnego może okazać się bardzo przydatne. Z jego udziałem każda rekomendacja inwestycji poparta jest dogłębną, indywidualną analizą oraz uzasadnieniem wydanej rekomendacji. W fintechu Cinkciarz.pl z rekomendacji doradcy inwestycyjnego może skorzystać klient, który posiada rzeczywisty rachunek inwestycyjny w usłudze Invest & Forex i podpisze stosowną umowę.

Spółka Conotoxia Ltd. oferuje kilka poziomów swojej usługi, które różnią się częstotliwością wydawania rekomendacji, czasem, jaki trzeba poczekać na daną analizę, oraz parametrami wyboru instrumentów finansowych. Na przykład w podstawowym pakiecie Smart Start kwalifikujemy się do jednej rekomendacji miesięcznie na jeden, wybrany instrument finansowy. Od złożenia prośby o rekomendację do jej udzielenia nie minie więcej niż 10 dni, a dodatkowo obecnie dla klientów, którzy założą swój rachunek handlowy do końca czerwca, pierwszy miesiąc tej usługi będzie dostępny za darmo. W wyższych pakietach takich rekomendacji może być nawet 20 w miesiącu, a czas oczekiwania skrócony do 24 godzin. Warto przy tym też podkreślić, że w każdym pakiecie, rekomendacja powstaje indywidualnie, pod konkretne preferencje danego klienta, a nie grupy osób o tym samym profilu. Rekomendacje szyte na miarę, dostosowane do konkretnych potrzeb konkretnej osoby, a jednocześnie dostępne dla każdego stanowią w obszarze doradztwa inwestycyjnego unikatowe rozwiązanie.

Doradztwo inwestycyjne pomoże osiągnąć założony cel

Niezależnie od tego, czy celem naszych inwestycji jest chęć ochrony kapitału przed inflacją, czy też próba wzbogacenia się i wakacje na Malediwach, doradca inwestycyjny przygotuje dla nas odpowiednią rekomendację. To właśnie ta wiedza o naszych oczekiwaniach pozwala na dopasowanie formy i czasu inwestycji, a także dobrania odpowiedniego instrumentu finansowego. Doradca inwestycyjny przygotuje analizę dowolnego instrumentu CFD znajdującego się w ofercie spółki, począwszy od najpopularniejszych walut, przez metale, indeksy, konkretne akcje czy wreszcie towary. Jedyny rynek, który nie jest obsługiwany, ale nadal dostępny w ramach usługi Invest & Forex to CFD na kryptowaluty.

Warto też zwrócić uwagę, że doradztwo inwestycyjne, to nie to samo co publiczne dostępne analizy instrumentów finansowych czy rekomendacje publikowane przez poszczególne biura maklerskie. To znacznie bardziej zaawansowana i indywidualna usługa, która wspomaga w podjęciu ostatecznej decyzji. To na nas spoczywa odpowiedzialność dotycząca samej decyzji o skorzystaniu z danej rekomendacji, ale dzięki doradztwu wiemy, jakie są ryzyka i potencjał zysku z danej inwestycji. Dzięki temu prawdopodobieństwo sukcesu może znacząco wzrosnąć, a o to przecież nam wszystkim chodzi. Więcej na temat usługi doradztwa inwestycyjnego oferowanej przez Conotoxia Ltd. możecie przeczytać na specjalnie przygotowanej stronie.