Przydatną funkcją dla osób, które lubią porządek w swojej skrzynce e-mail jest możliwość tworzenia dodatkowych sekcji. Podobnie mamy na Gmailu, ale tutaj sami możemy je tworzyć, nazywać i decydować, jaka dokładnie poczta ma do nich trafiać.

Kolejna funkcja, o której warto wspomnieć to wysyłanie załączników. Domyślnie wyślemy załącznik o wielkości do 25 MB, czyli jak na Gmail, ale przy większych rozmiarach możemy je wysyłać w postaci linku do pliku i dodatkowo zabezpieczyć go hasłem.