Tak więc podsumowując, mamy tu skrzynkę e-mail z podwójnym filtrem antyspamowych – wbudowanym systemowym i tym stworzonym przez nas samych, oba z osobnymi schowkami. Pojawia się tu od razu pytanie, co w przypadku jak oczekujemy na jakąś ważną wiadomość, a ta ląduje w schowku, a nie w skrzynce odbiorczej. Aby nie być zmuszanym do zaglądania do niego co chwilę, jest możliwość przekazania jakiemuś nowemu kontrahentowi czy znajomemu specjalnego kodu, który nadawca umieszcza w dowolnym miejscu w tytule swojej wiadomości, dzięki czemu ta od razu trafia do Imboksa.

Testy poczty Hey.com potrwają jeszcze do końca czerwca, od lipca serwis zostanie udostępniony wszystkim chętnym na darmowe dwutygodniowe testy, później roczny koszt dostępu do tej poczty będzie kosztował 99 dolarów. To sporo, ponad 30 zł miesięcznie na pocztę e-mail może być zaporową kwotą, to prawie równowartość subskrypcji Netfliksa. Jednak wydaje mi się, że znajdzie swoich nabywców, którym zależy na porządku w skrzynce e-mail, Hey.com ma dużo narzędzi, które to zdecydowanie ułatwiają.