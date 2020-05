Zobacz też: Nowe konto e-mail z prostym adresem na polskich portalach

Poważna wpadka Edison Mail. Jeżeli korzystasz z aplikacji – czym prędzej zmień hasła do swojej skrzynki

Jedna z ostatnich aktualizacji w aplikacji przedstawiła nową funkcję synchronizacji kont. Ta okazała się nie działać jak należy — i… synchronizowała losowe skrzynki na rozmaitych urządzeniach. W praktyce oznaczało to dostęp nie tylko do korespondencji przypadkowych użytkowników, ale także ich listy kontaktów i innych wrażliwych informacji. Bez dodatkowej weryfikacji. Ot tak, po prostu. Problem ten dotknął przede wszystkim użytkowników aplikacji mobilnej Apple — to właśnie u nich w aplikacji pojawiły się obce konta i książki adresowe. Ale nie wiadomo skąd się wzięły: były to również konta użytkowników iOS, czy może pod tym względem to już bez znaczenia, bo potrafiły wymienić dane z jakiejkolwiek platformy? Twórcy aplikacji na Twitterze tłumaczą się, że problem dotknął niewielkiej liczby użytkowników — ale nawet jeżeli byłaby to raptem jedna osoba na świecie — to bez większego znaczenia. Do takiej wpadki nigdy nie powinno było dojść.

We are urgently working to resolve this technical problem in Edison Mail. Yesterday a software update rolled out to a small percent of our users. We have reverted that now and are reaching out to users who have been impacted as fast as we can. — Edison (@Edison_apps) May 16, 2020

Problem już został zlokalizowany i w mig go załatano — ale chyba nikt nie jest specjalnie zdziwiony tym, że użytkownicy otwarcie mówią, że to już koniec ich przygody z aplikacją Edison Mail. Ich zaufanie zostało bardzo mocno nadszarpnięte — a a w dobie w której korzystamy ze skrzynek pocztowych do różnych rzeczy, nie tylko odczytywania newsletterów z ulubionych stron fanowskich o muzyce czy innych hobby — taka sytuacja jest niedopuszczalna. Zwłaszcza w kontekście bogatego wyboru klientów poczty e-mail — i to niezależnie od platformy. Z drugiej strony — część zaczyna to sobie tłumaczyć tak, że wpadki zdarzają się nawet najlepszym. No cóż — ewidentnie są miejsca w których nie powinny. I klient poczty e-mail, zwłaszcza w 2020 roku, jest jednym z nich.

