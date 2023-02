Konto dla mikroprzedsiębiorstwa

Korzyści wynikające z posiadania firmowego konta bankowego

Jak wspomniano we wstępie prowadzenie działalności gospodarczej wymaga posiadania konta bankowego, ponieważ niektórych rozliczeń można dokonywać wyłącznie w formie bezgotówkowej. Przykładem może być opłacanie składek ZUS, które zgodnie z art. 47 ust. 4b ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych muszą być uiszczane przez płatnika w formie bezgotówkowej w drodze obciążenia jego rachunku bankowego. Ważne w tym przypadku jest jednak to, że przepisy prawa nie określają w sposób jednoznaczny, że musi to być firmowe konto bankowe. W efekcie niektórzy przedsiębiorcy wykorzystują w tym celu swoje konto osobiste, co nie jest najlepszym rozwiązaniem. Dlaczego? Przede wszystkim dlatego, że posiadanie firmowego konta bankowego pozwala zachować przejrzystość finansów firmy. Oddzielając je od transakcji prywatnych zarządzanie przychodami i kosztami jest zwyczajnie prostsze, a przedsiębiorcy łatwiej jest ocenić efektywność prowadzonej działalności. Co jeszcze przemawia za tym, by prowadząc działalność gospodarczą posiadać konto firmowe? Wśród korzyści należy wymienić m.in.:

możliwość skorzystania z kredytu obrotowego w koncie firmowym, co pozwala uzyskać środki na pokrycie kosztów bieżącej działalności, czy inwestycje;

możliwość znalezienia się na tzw. "white list", czyli białej liście podatników VAT, co jest warunkiem koniecznym przy zawieraniu współpracy z niektórymi kontrahentami;

brak wglądu urzędników do prywatnych transakcji przedsiębiorcy, co mogłoby mieć miejsce w przypadku kontroli skarbowej;

brak konieczności tłumaczenia i wykazywania, które transakcje na koncie były dokonywane w ramach prowadzonej działalności, a które są prywatne, co mogłoby być konieczne np. w przypadku ubiegania się o kredyt;

możliwość zaliczenia wydatków związanych z prowadzeniem i korzystaniem z konta firmowego do kosztów uzyskania przychodów, a co za tym idzie obniżenia należnego podatku.

Jak wybrać dobre konto firmowe?

Mając świadomość, że posiadanie konta firmowego jest korzystne dla przedsiębiorców warto zastanowić się nad tym, w jaki sposób je wybrać. Otóż, podstawą jest w tym przypadku analiza potrzeb, która powinna opierać się przede wszystkim na sposobie korzystania z konta. Niektórzy przedsiębiorcy potrzebują go bowiem wyłącznie do rozliczeń z ZUS, czy US, a dla innych ważna jest możliwość dokonywania płatności kartą w kraju i za granicą, czy korzystania z kantoru internetowego. W związku z tym bardzo ważną kwestią jest jak najszersza funkcjonalność konta firmowego, czy wdrażanie rozwiązań dedykowanych dla biznesu, co oferują banki zorientowane na klienta firmowego. Warto bowiem mieć świadomość, że mimo iż konto firmowe to produkt znajdujący się w ofercie praktycznie każdego banku, to niektóre instytucje budują swoją ofertę z myślą o klientach biznesowych. Przykładem może być Citi Handlowy, którego atrakcyjne konto firmowe jest dostępne pod linkiem: https://www.citibank.pl/konta-firmowe/.

Na co zwrócić uwagę wybierając konto firmowe?

Jak już wspomniano możliwość prowadzenia konta firmowego oferują praktycznie wszystkie banki, jednak warto mieć świadomość, że oferty te znacznie się od siebie różnią. Co zatem wziąć pod uwagę przy wyborze rachunku firmowego? Analizując dostępne rozwiązania warto skupić się na wymienionych niżej kwestiach.

Wysokość opłat

Najważniejszą kwestią, którą należy przeanalizować przy wyborze konta firmowego jest wysokość opłat pobieranych przez bank, które mogą być pobierane z różnego tytułu. Najczęściej naliczane są za:

prowadzenie rachunku firmowego - wiele banków stosuje możliwość zwolnienia z tej opłaty, a warunkiem koniecznym może być w tym przypadku wykonanie określonej ilości transakcji kartą, czy określona wysokość obrotu na koncie w danym miesiącu;

wypłaty za bankomatów - z reguły bankomaty danego banku (lub konkretnej sieci) są darmowe, a przy korzystaniu z innych pobierana jest prowizja;

wpłaty gotówki na konto w oddziale lub we wpłatomacie - przedsiębiorcy otrzymujący należności w gotówce sami wpłacają ją na konto, co pozwala zarabiać bankom. Prowizja w tym przypadku stanowi określony procent wpłacanej kwoty (np. 0,5%), co powoduje, że przy dużych sumach może być naprawdę wysoka;

przelewy - o ile w przypadku rachunków firmowych przelewy do ZUS i US wykonywane w bankowości internetowej są z reguły darmowe, to w przypadku innych przelewów naliczane są opłaty. Niektóre banki oferują również kilka lub kilkanaście darmowych przelewów w miesiącu, a po wyczerpaniu limitu zaczynają naliczać stosowne opłaty;

przewalutowania - jest to istotne zarówno w przypadku wypłat z bankomatów za granicą, jak i rozliczeń z zagranicznymi kontrahentami, które będą realizowane w formie przelewów;

korzystanie z usług dodatkowych - przykładem mogą być powiadomienia SMS, czy dodatkowy pakiet ubezpieczeń oferowany przedsiębiorcom. Tego typu usługi kosztują z reguły kilka złotych miesięcznie, co w skali roku może stanowić dosyć wysoką kwotę.

Funkcjonalność bankowości internetowej oraz aplikacji mobilnej

Elementem, na który warto zwrócić uwagę przy wyborze konta firmowego jest również funkcjonalność bankowości internetowej oraz aplikacji mobilnej. Trudno bowiem wyobrazić sobie obecnie wygodne korzystanie z konta bankowego bez obsługi przez Internet. Można dzięki temu zarządzać firmowymi finansami w dowolnym miejscu i czasie, a bankowość online pozwala także składać wnioski do różnego rodzaju instytucji, czy korzystać z platformy PUE ZUS. W przypadku aplikacji mobilnych zaletą jest obsługa płatności BLIK, czy płatności Google Pay i Apple Pay, co pozwala wygodnie i szybko płacić telefonem.

Możliwość otwarcia konta oszczędnościowego

W przypadku wielu firm istotnym aspektem przy wyborze konta firmowego może być możliwość otwarcia dodatkowego konta oszczędnościowego. W efekcie środki przechowywane w banku mogą pracować na odsetki, a zaletą takiego rozwiązania jest również możliwość rozdzielenia pieniędzy na konkretne cele. W tym drugim przypadku dobrze sprawdza się także możliwość otwarcia rachunków pomocniczych w ramach konta firmowego, na których można gromadzić np. środki na inwestycje, czy fundusze awaryjne.

Możliwość skorzystania z oferty kredytowej

Prowadzenie biznesu bardzo często wymaga poszukiwania finansowania zarówno bieżącej działalności, jak i inwestycji. Co ważne, z kapitału zewnętrznego korzystają nie tylko podmioty, którym brakuje środków własnych, ale również firmy, których kondycja finansowa jest dobra, jednak czekają one na spłatę należności przez swoich kontrahentów. Zachowanie płynności finansowej w takiej sytuacji umożliwia kredyt obrotowy, który może zostać uruchomiony w koncie firmowym. Jest to zatem istotny element przy wyborze rachunku, ponieważ już na tym etapie warto przeanalizować warunki, na których może on zostać udzielony.

Wsparcie oferowane przedsiębiorcy

Co jest najważniejsze w biznesie? Przede wszystkim zaufanie oraz partnerskie relacje. W związku z tym przy wyborze konta firmowego warto skorzystać z oferty banku, który wspiera przedsiębiorców oraz dopasowuje ofertę do ich potrzeb, a także zmieniającego się rynku. Przykładem może być wspomniany już Citi Handlowy, który oferuje przedsiębiorcom nie tylko konto firmowe szyte na miarę, ale również profesjonalne wsparcie w prowadzeniu biznesu. W efekcie może się on swobodnie rozwijać i w dalszym ciągu korzystać z produktów dopasowanych do potrzeb.

Bezpłatne konto bankowe w Citi Handlowy

Jak już wspomniano najważniejszą kwestią przy wyborze rachunku firmowego są opłaty, co powoduje, że wielu przedsiębiorców szuka darmowego konta. Czy istnieje taki rachunek firmowy? Oczywiście, że tak. Przykładem może być oferta Citigold dla biznesu, w ramach której można korzystać z bezpłatnego konta firmowego nawet przez 24 miesiące. Co ważne, bezpłatne jest nie tylko prowadzenie konta, ponieważ w tej ofercie nie ma również opłat za:

korzystanie z kart debetowych do rachunku (bez względu na ilość);

wypłaty z bankomatów Citi w Polsce i na całym świecie;

60 pierwszych przelewów krajowych w PLN przez Internet;

przelewy do ZUS i US;

wpłaty we wpłatomatach Citi Handlowy.

Zaletą konta firmowego w Citi Handlowy jest także możliwość korzystania z usługi CitiKantor pozwalającej wymieniać waluty na niezwykle atrakcyjnych warunkach, czy rozwiązanie polegające na połączeniu konta firmowego z prywatnym. W efekcie logowanie do bankowości internetowej będzie odbywało się przy użyciu tych samych danych. Co jeszcze Citi Handlowy oferuje posiadaczom konta firmowego? Korzystna z pewnością może być możliwość ustanowienia wielu reprezentantów do rachunku, co pozwala przedsiębiorcom delegować zadania.

Co sprawia, że Citi Handlowy posiada jedną z najlepszych ofert konta formowego? Przede wszystkim zrozumienie potrzeb przedsiębiorców, których w ramach rachunku mogą skorzystać z kredytu obrotowego, pozyskując tym samym finansowanie na poziomie sięgającym nawet 3 mln złotych. Co istotne do kwoty 150 000 złotych bank udziela kredytu bez zaświadczeń, a przy wnioskowaniu o wyższy limit można skorzystać bezpłatnej Gwarancji de minimis Banku Gospodarstwa Krajowego.

Podsumowując należy stwierdzić, że przedsiębiorca wybierający firmowego konto bankowe powinien przeanalizować oferty pod kątem indywidualnych potrzeb. Co istotne, warto w tym przypadku kierować się nie tylko obecną sytuacją firmy, ale również myśleć o jej przyszłości wybierając rachunek firmowy, który będzie elastyczny.