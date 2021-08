Pamiętacie zapowiedź sprzed kilku miesięcy, gdy Netflix zapowiedział kilkadziesiąt filmów na ten rok i obiecał, że każdego tygodnia będzie debiutować co najmniej jeden? Nie wiem, kto miałby to wszystko obejrzeć, bo przecież oprócz własnych filmów Netflix oferuje te na licencji i są jeszcze seriale (też własne i na licencji), a platform VOD do śledzenia jest co najmniej kilka.

Leonardo DiCaprio otwiera gwiazdorską obsadę Don't Look Up

Niemniej warto trzymać rękę na pulsie, by niczego wartego uwagi nie przegapić, a platforma podzieliła się zapowiedzią ponad 40 nowych filmów, do których w większości mamy datę premiery lub przypisano chociaż jeden z najbliższych miesięcy. Wśród filmów znalazł się najbardziej wyczekiwany przeze mnie pt. "Don't Look Up" Adama McKay'a ("Big short", "Vice") z Leonardo Di Caprio oraz Jennifer Lawrence, a obsadę uzupełniają Maryl Streep, Cate Blanchett, Jonah Hill, Himesh Patel, Timothée Chalamet, Ariana Grande, Kid Cudi, Matthew Perry, Tomer Sisley i Rob Morgan. Produkcja pojawi się na Netflix 24 grudnia, więc w Wigilię Bożego Narodzenia - to jest dopiero prezent świąteczny!

Spin-off Armii umarłych i dramat z Michaelem Keatonem

Pod koniec października dostaniemy natomiast spin-off "Armii umarłych" Zacka Snydera. Film pt. "Armia złodziei" zadebiutuje na Netflix 29 października i skupi się na Ludwigu Dieterze, którego pamiętamy z produkcji Snydera. Tym razem będzie on nieco bardziej w centrum wydarzeń - spec od otwierania sejfów nie miał wtedy łatwego życia, ale chyba ma więcej przyjaciół... albo znajomych.

Godnym uwagi wydaje się też być debiutujący już na początku września film "Ile jest warte ludzkie życie?" z Michaelem Keatonem w roli doradcy mającego wycenić życia ofiar wydarzeń z 11 września. Zwiastun jest już dostępny, zobaczycie go poniżej. Nadchodzą także dokumenty - "Schumacher" oraz "Blood Brothers: Malcolm X & Muhammad Ali". Obydwa zobaczymy na Netflix jeszcze we wrześniu.

Nowe filmy na Netflix

Premiery na wrzesień 2021

After Life of the Party - 2 września

Worth - 3 września

Blood Brothers: Malcolm X & Muhammad Ali - 9 września

Kate - 10 września

Nightbooks - 15 września

Schumacher - 15 września

Intrusion - 22 września

The Starling - 24 września

My Little Pony: A New Generation - 24 września

Sounds Like Love - 29 września

No One Gets Out Alive - 29 września

Premiery na październik 2021

Hypnotic - dokładna data nieznana

Fever Dream - dokładna data nieznana

The Guilty -1 października

Diana: The Musical - 1 października

There’s Someone Inside Your House - 6 października

Found - 10 października

Night Teeth - 20 października

Stuck Together - 20 października

Army Of Thieves - 29 października

Premiery na listopad 2021

7 Prisoners - dokładna data nieznana

A Boy Called Christmas - dokładna data nieznana

A Castle For Christmas - dokładna data nieznana

The Princess Switch 3 - dokładna data nieznana

The Harder They Fall - 3 listopada

Love Hard - 5 listopada

A Cop Movie - 5 listopada

Passing - 10 listopada

Red Notice - 12 listopada

tick, tick…BOOM! - 19 listopada

Bruised - 24 listopada

Robin Robin - 24 listopada

14 Peaks: Nothing Is Impossible - 29 listopada

Premiery na grudzień 2021