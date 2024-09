Liga Mistrzów w Viaplay! Wystarczył jeden prosty sposób

Jesień to czas piłkarskiej Ligi Mistrzów, którą kibice mogą oglądać w Canal+ do sezonu 2026/27. Pomimo faktu, że platforma posiada wyłączne prawa do transmisji spotkań, mecze można było zobaczyć w Viaplay, czyli w skandynawskim serwisie, pokazującym między innymi rozgrywki Premier League. Jakim cudem? Cóż, wystarczyło wykorzystać drobną lukę.

Geoblokada nie zadziałała – polscy widzowie mogli zalogować się do skandynawskich wersji Viaplay

Prawa do transmisji Ligi Mistrzów to też prawa do inkasowania ogromnych pieniędzy, więc platformy z prawami do emisji różnią się w zależności od kraju. W Polsce to Canal+, ale w Danii to już właśnie wspomniane Viaplay. Okazało się, że nad Wisłą bariera geolokalizacyjna z jakiegoś powodu nie działała, co otworzyło polskim subskrybentom Viaplay drzwi do Ligi Mistrzów w ramach abonamentu.

Jak donosi portal WirutalneMedia, widzowie sami zgłosili się do redakcji z informacjami o luce, pozwalającej na oglądanie Ligi Mistrzów poza Canal+. Wystarczyło użyć polskich danych logowania na duńskiej, norweskiej czy szwedzkiej stronie Viaplay, by uzyskać dostęp bez korzystania z VPN czy innych narzędzi do omijania blokad geolokalizacyjnych. Dopiero po interwencji WirtualneMedia skandynawskie odsłony Viaplay zaczęły wyświetlać komunikat o błędzie.

Zweryfikowaliśmy sytuację, która wystąpiła w Polsce, gdzie część spośród profili naszych użytkowników była w stanie uzyskać dostęp do treści objętych geoblokadą. Zaistniała sytuacja obejmowała jedynie urządzenia internetowe korzystające z dostępu do serwisu poprzez stronę. Kwestia ta została zgłoszona do naszego działu technicznego i niezwłocznie rozwiązana – biuro prasowe Viaplay w wypowiedzi dla WirtualneMedia

Firma zdradziła, że błąd dotyczył tylko komputerów i przeglądarek – nie występował w aplikacji – ale nie ujawniono, dlaczego blokada regionalna nie działała. Źródło wskazuje, że błąd mógł być powiązany z przepisami Unii Europejskiej, nakazującymi czasowe udostępnianie subskrybentom treści objętych abonamentem w innych krajach wspólnoty.

