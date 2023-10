Dzielisz konto Netflix z innymi? Oto sposób na przejście weryfikacji

Jak Netflix obiecał, tak zrobił

Mnóstwo plotek, wiele zapowiedzi i informacji dotyczących zmian w sprawie współdzielenia konta na Netflix. W maju tego roku wreszcie się to stało i zgodnie z oczekiwaniami — użytkownicy nie są najszczęśliwsi, ale nie ma sytuacji bez wyjścia. Jeśli nie rozumiecie, jak działa nowe współdzielenie kont na Netfliksie, to w tym artykule rozwiejemy wszystkie Wasze wątpliwości.

Źródło: Depositphotos

Zacznijmy od wytłumaczenia tego, na jakiej podstawie Netflix weryfikuje „gospodarstwo domowe” danego abonamentu. Kiedy weszły nowe zasady platformy z wielkim, czerwonym N w logo, jednym z pierwszych pytań użytkowników było to, jak będzie to wyglądać u osób, które często podróżują, mieszkają w dwóch miejscach (na przykład studenci — między akademikiem a domem rodzinnym). Okazuje się, że Netflix pobiera informacje dotyczące tego, z jakimi routerami Wi-Fi się łączymy. Jeśli chociaż raz w miesiącu podłączymy się do domyślnej sieci, nie powinno być żadnego problemu z blokadą naszego konta — warto więc współdzielić konto ze znajomym, z którym często się widujemy. Wtedy oczywiście należy na smartfonie czy innym urządzeniu wejść w aplikację Netfliksa, aby serwis streamingowy zanotował połączenie z „domowym” routerem.

Współdzielenie konta z osobami, z którymi mieszkamy

Konto Netflix od jakiegoś czasu jest przeznaczone do użytku w obrębie jednego gospodarstwa domowego. Wszystkie mieszkające w tym domu osoby mogą korzystać z serwisu Netflix bez względu na miejsce pobytu — w domu, poza domem czy na urlopie. To jest wliczone w cenę abonamentu i nie ma możliwości, żeby coś nie działało.

Źródło: Depositphotos

Współdzielenie konta z osobami, z którymi NIE mieszkamy

Sytuacja wygląda jednak inaczej w sytuacji, kiedy podajemy dane do logowania komuś, kto z nami nie mieszka. Wtedy według platformy mamy kilka opcji. Pierwszą z nich jest przeniesienie profilu do opłacanego przez siebie abonamentu, aby nie utracić postępów w oglądanych serialach czy wpisać w „Moja lista”.

Drugą opcją jest dodanie dodatkowego konta, lecz za to zostanie naliczona miesięcznie dodatkowa opłata w wysokości 9,99 zł. Jeśli więc dzielicie konto z jedną osobą, która nie jest Waszym domownikiem, to do planu Standard (43 zł miesięcznie) musicie doliczyć 9,99 zł. Kiedy zdecydujecie się na dzielenie konta z dwoma znajomymi, z którymi nie mieszkacie, do Waszej miesięcznej opłaty (a w takiej sytuacji musicie mieć plan Premium za 60 zł miesięcznie) zostanie doliczone 20 zł.

Źródło: Depositphotos

Istnieją sposoby na obejście tych sposobów weryfikacji

Użytkownicy takich serwisów jak Wykop odkryli pewne luki w zabezpieczeniach współdzielenia kont Netfliksa. Jeśli współdzieliliście konto i zalogowaliście się do aplikacji, na przykład na swoim telewizorze ze Smart TV, to zapewne widzieliście już komunikat dotyczący tego, że nie znajdujecie się w gospodarstwie domowym, które wykupuje abonament. Jeśli skorzystacie z Netfliksa za pomocą przeglądarki internetowej na swoim urządzeniu takim jak konsola czy telewizor, to żaden komunikat dotyczący współdzielenia konta się nie pojawi. Z jakiegoś powodu zabezpieczenia Netfliksa nie obejmują wersji webowej.

Drugą możliwością na obejście tych zabezpieczeń jest korzystanie z VPN. Jeśli chcieliście mieć dostęp do produkcji niedostępnych w naszym kraju, to zapewne już korzystaliście z tego rozwiązania, jednak w tej chwili sporo osób decyduje się na korzystanie z tej usługi tylko po to, żeby wpisać adres IP, którym posługuje się osoba opłacająca Netfliksa. To pozwala na „oszukanie” zabezpieczeń.