Akcesoria do smartfonów w Biedronce. Super oferta tylko w tym tygodniu

Biedronka w tym tygodniu wrzuciła świetne promocje na akcesoria do smartfonów. Warto się wybrać do sklepu.

Biedronka to największy sprzedawca detaliczny w kraju, który jednak skupia się głównie na rynku spożywczym. Jednocześnie jednak, stara się także wrzucać do swojej oferty produkty z innych branż, czego przykładem jest uruchomiona niedawno platforma Biedronka Home, gdzie można kupić praktycznie wszystko - telefony, telewizory, głośniki, narzędzia, wyposażenia kuchni czy w końcu całego mieszkania.

Oczywiście, mowa tu o sprzedaży internetowej, póki co nie możemy jeszcze wyjść ze stacjonarnej biedronki z telewizorem. Jednak nie oznacza to, że i w sklepach nie pojawia się co jakiś czas ciekawa elektronika, na którą warto zwrócić uwagę. Tak jest i tym razem, ponieważ od 17 lipca trwa w sklepach Biedronka promocja na wybrane akcesoria do smartfona, które zdecydowanie przydadzą się podczas wakacyjnych wojaży.

Promocja w Biedronce. Do zgarnięcia akcesoria do smartfona w świetnych cenach

W Biedronce pojawił się wakacyjny zestaw marki Setty, który zdecydowanie zadowoli potrzeby każdego podróżnika. Jak możemy przeczytać w gazetce, w sklepach dostępne są, między innymi:

Organizer XL - ten przyda nam się, jeżeli zabieramy w podróż nie tylko smartfon, ale także np. zestaw kabli do ładowania, powerbank czy innego rodzaju akcesoria elektroniczne, jak chociażby zapasowe baterie do aparatu. Organizer wyposażony jest w wygodne przegrody, których konfigurację możemy zmieniać, ponieważ są przymocowane na rzepy. Całość wykonana jest z wodoodpornego materiału, więc nie musimy się martwić tak popularnymi przecież podczas urlopu przypadkowymi zachlapaniami.

Wodoodporne etui - nie każdy smartfon, który kupimy ma normę wodooporności IP68, a dodatkowo trzeba pamiętać, że nawet jeżeli ma, to producenci nie chcą zazwyczaj uznawać gwarancji z powodu zalania. Oprócz tego, jeżeli zgubimy smartfon np. w wodzie, może on po prostu utonąć. Dlatego w takich wypadkach przydaje się się wodoodporne etui, które nie tylko zabezpieczy naszą elektronikę (i pozwoli korzystać ze smartfona dzięki przewodzącej obudowie i okienku na aparat) ale też, dzięki wbudowanej gąbce wypornościowej, nie pozwoli mu zatonąć.

Na który gadżet się skusicie?