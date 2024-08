To niesamowite jak wiele zmienia się w świecie technologii w ostatnich dekadach. I choć dla nas, jako że żyjemy z nią na co dzień, wszystko wydaje się niezwykle naturalne — to robiąc krok wstecz można się złapać za głowę.

Apple zrobiło ogromny krok. MacBook Air: ich pierwszy komputer bez napędu optycznego

Przecież "dopiero co" wszyscy otoczeni byliśmy fizycznymi nośnikami. Dyskietki, płyty CD — a później DVD — były naszą codziennością. Obecnie większość z nas właściwie w ogóle z nich nie korzysta, a jeśli już to... do konsolowych gier (bo potrafią być tańsze niż wydania cyfrowe) i okazjonalnych filmów. I choć trudno w to uwierzyć, te powoli odchodzą w niepamięć. Apple w 2008 roku zrobiło odważny krok i zaprezentowało światu komputer bez napędu optycznego.

MacbBook Air, bo o nim właśnie mowa, okazał się rewolucją. Cieniuteńki, leciutki i stosunkowo tani — taki był komputer, który solidnie namieszał w świecie elektroniki. Już w 2008 roku jednak Apple chcąc zaserwować komputer w takiej formie musiało się pozbyć z niego napędu optycznego.

2008 to jednak czas, w którym płyty miały się doskonale. Ba, sam system macOS był wciąż sprzedawany (!) na płytach DVD. Dlatego też kwestia dostępu do optycznych nośników była kwestią niezwykle istotną. Apple wciąż przez wiele lat miało w swojej ofercie nie tylko iMaki z napędem, ale także MacBooki oraz MacBooki Pro. Co zatem wymyślili jako zastępstwo dla MacBooka Air? Zewnętrzny napęd: SuperDrive!

SuperDrive bezpowrotnie znika z oferty Apple. Oficjalnie nie kupicie go już u giganta z Cupertino

Po szesnastu latach od swojej premiery - zewnętrzny napęd optyczny SuperDrive znika z oferty giganta. W internetowej ofercie Apple Store ma on status wyprzedanego, a biorąc pod uwagę fakt że to akcesorium które od czasu swojej premiery nie doczekało się żadnych nowych wersji... raczej nie robiłbym sobie nadziei na to, że coś się w temacie zmieni.

Źródło: Apple.com

Apple nigdy nie zrobiło wariantu napędu obsługującego płyty BluRay - to zawsze było "tylko" DVD — i raczej nie było to dziełem przypadku. Podobnie zresztą jak kwestia tego, że nigdy zewnętrzny napęd nie doczekał się wariantu z USB-C, kiedy ich linia komputerów porzuciła wszystkie inne porty. Zainteresowanym pozostawały wówczas przejściówki, ale brak aktualizacji akcesorium w połączeniu ze spadkiem popularności tego typu rozwiązań jednoznacznie pokazał stanowisko Apple w tym temacie.

Potrzebujesz napędu do komputera? Jest w czym wybierac!

Apple mogło zakończyć swoją przygodę ze sprzedażą optycznych napędów, bo te po prostu się nie sprzedają i nie ma na nie zapotrzebowania. Ale spokojnie: rynek tego typu akcesoriów żyje i ma się (bardzo) dobrze. Niezależnie od tego czy chcecie CD, DVD czy BluRay. Tylko do odczytu - czy również z funkcją nagrywania. USB-A czy USB-C... jest w czym wybierać. Cenowo rozstrzał jest również ogromny. Także za SuperDrivem od Apple prawdopodobnie nikt jakoś specjalnie nie zatęskni, skoro są lepsze alternatywy.