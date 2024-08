51 filmów zniknie z Max. Masz kilka tygodni by je obejrzeć [pełna lista]

Rotacja treści w serwisach VOD nie jest niczym nowym. To rzecz, która z jednej strony skutecznie zachęca nas do seansu, z drugiej dla wielu jest demotywująca — zwłaszcza, gdy chodzi o ich ulubione klasyki do których regularnie powracają. Niestety, to rzecz która prawdopodobnie szybko się nie zmieni. Co więcej: w ostatnich latach obserwujemy kasowanie z katalogów także tytułów zrobionych na zlecenie danej platformy. A przez to, że nie ma ich na żadnych nośnikach fizycznych — tytuły te... dosłownie znikają z powierzchni.

Na szczęście w przypadku poniższych filmów aż tak źle nie jest — a przynajmniej lwiej części z nich. Mimo wszystko wraz z ostatnim dniem sierpnia Max (za Upflix.pl) traci licencję na poniższe tytuły. Dlatego też należy się spodziewać, że poniższe produkcje opuszczą katalog platformy. Czy do niej wkrótce powrócą? To się okaże. Póki co wiemy jednak, że mamy jeszcze prawie cztery pełne tygodnie by nadrobić zaległości.

Pełna lista filmów usuwanych z Max wraz z końcem sierpnia