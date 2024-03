TVPiS wpakowała w ten projekt ogromne pieniądze. Wszyscy zapłaciliśmy za tę porażkę!

Tylko w promocję SwipeTo.pl, TVP włożyło około 2,7 miliona złotych. Ale to nie wszystko - jak podał serwis Press.pl, całość projektu pochłonęła 35 mln złotych. W trakcie rozmowy z Dziennikiem Gazetą Prawną, Daniel Gorgosz — likwidator TVP — przekazał, że nikt tam nie liczył się z kosztami głównie dlatego, że powszechnie wiadomo było o tym, że TVP i tak co roku otrzyma rekompensatę pochodzącą z budżetu państwa.

Co więcej, ekipa SwipeTo.pl nie pracowała wcale na Woronicza — specjalnie wynajmowano lokal w Hali Koszyki, bo młodzi pracownicy zaangażowani w projekt zwyczajnie wstydzili się telewizji i nie chcieli być z nią kojarzeni. Najwyższa Izba Kontroli w raporcie wskazała ponadto, że utworzenie serwisu i dedykowanej SwipeTo aplikacji mobilnej "przebiegało w sposób nierzetelny i niegospodarny". W całym roku 2023 SwipeTo wygenerowało nieco ponad 600 tys. odwiedzin — czyli około 3 razy mniej, niż Antyweb "robi" w jeden miesiąc.

Śmierć SwipeTo. Co poszło nie tak? Praktycznie wszystko

Co poszło nie tak? Przede wszystkim, kampania reklamowa projektu była niewłaściwie przemyślana. Choć wykorzystano różnorodne formy promocji, w tym bannery na billboardach, nie przyniosły one oczekiwanych efektów. Wręcz przeciwnie, mogły one negatywnie wpłynąć na odbiór samego serwisu. Powiedzcie mi, czy dobrym pomysłem jest uderzanie "do młodych" za pomocą reklam na przystankach autobusowych? Jest mnóstwo o wiele lepszych metod dotarcia do osób z tej grupy docelowej. Nie trzeba być geniuszem, żeby wpaść na to, że lepiej jest trzymać się środowiska cyfrowego w takim przypadku.

Mimo wszystko jednak największym przeciwnikiem projektu SwipeTo okazał się sam wizerunek TVP. Już na wstępie, młodzi ludzie byli sceptycznie nastawieni do projektu pochodzącego od instytucji kojarzonej z polityką i tępą propagandą. Myślę, że przede wszystkim to sprawiło, że SwipeTo był skazany na porażkę — stanowiąc jedynie kolejny przykład marnotrawstwa środków publicznych.

W TVP za poprzedniej władzy bawiono się do końca tak, jakby jutra miało nie być. Dosłownie jak bal na Titanicu. Nie przejmowano się za bardzo ani wizerunkiem (bo w pewnym momencie kompletnie przestał istnieć), ani pieniędzmi (bo te będą zawsze — wszak obywatele wyżywią każdy wymysł władzy). 35 mln złotych wydane na ten projekt to bodaj najlepszy dowód na to, że o ile nie należy ufać żadnej partii politycznej, to mimo wszystko TVP rzeczywiście była niszczona — i w kontekście wizerunkowym i finansowym. Wlano tam propagandę śmierdzącą PRL-em, a pieniądze tam służyć mogły do wszystkiego — palenia w piecu, podcierania się... i nikt by sobie z tego niczego nie robił. Efekt? Upadek m.in. takich projektów i coraz więcej trupów z szafy, które wypadają po poprzednikach obecnej ekipy rządzącej.