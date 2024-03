Takie zmiany w popularnych aplikacjach kochamy. Android właśnie zawstydził iPhone'a

Portfel Google to jedna z tych aplikacji, która od zawsze jest daleko w tyle za swoim iPhone'owym odpowiednikiem. I choć patrząc na mnogość sprytnych rozwiązań u Google może to wydawać się wręcz niewiarygodne, to niestety, ale widać że internetowy gigant przez lata najzwyczajniej w świecie tę funkcję zaniedbywał. Ale w ostatnich latach bez wątpienia firma zrobiła sporo postępów w temacie i okazała aplikacji w pełni zasłużoną uwagę. A teraz idzie o krok dalej i myślę, że wielu zgodzi się z tym, że wyprzedza konkurencję.

Portfel Google z ważną aktualizacją. Platforma doczekała się ciekawej automatyzacji

Portfel Google w ostatnich latach doczekał się całego szeregu nowych funkcji. Nareszcie przechowywanie tam materiałów takich jak karty lojalnościowe czy karty pokładowe do samolotu nabrało sensu. To coś, co firma nadgoniła — bowiem przez lata konkurencja zostawiała ich w temacie daleko w tyle.

Teraz jednak korzystając z integracji systemowej Google poszło o krok dalej i zadbało o... automatyczne dodawanie takich materiałów bezpośrednio do Portfela po tym, jak użytkownicy otrzymają je na swoje skrzynki Gmail. Obecnie na wsparcie takie może liczyć kilka linii lotniczych i popularnych sieci kin, ale Google zapewnia, że tylko kwestią czasu nim oferta ta będzie się poszerzać.

Bilety do kina i karty pokładowe z Gmaila są teraz wyświetlane w Portfelu Google, gdy użytkownik kupi bilet i otrzyma wiadomość e-mail z potwierdzeniem w Gmailu. Ta integracja jest dostępna dla niektórych globalnych sieci kin i linii lotniczych i pracujemy nad jej rozszerzeniem.

Są także pomniejsze usprawnienia. Korzystanie z portfela będzie wygodniejsze niż kiedykolwiek

Na tym jednak jeszcze nie koniec nowości, które Google zaoferowało użytkownikom aplikacji. Firma zadbała także o drobne zmiany, które pozwolą wszystkim użytkownikom łatwiej zarządzać zgromadzonymi tam dokumentami. Jednym kliknięciem będziemy mogli je samodzielnie archiwizować czy też przywracać z archiwum — a wszystko jest w pełni zsynchronizowane także na zegarkach z systemem Wear OS.

Źródło