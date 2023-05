Macie PS5 i PS+? Nie przegapcie tej okazji, jutro będzie za późno

Już jutro z abonamentu PlayStation Plus zniknie specjalna oferta przygotowana dla posiadaczy konsol PS5. Sony zdecydowało się na usunięcie PlayStation Plus Collection. Jeśli jeszcze tego nie zrobiliście, dodajcie te gry do swojej biblioteki.

Pod koniec 2020 r. tuż przed premierą PlayStation 5 Sony poinformowało o specjalnej promocji dla posiadaczy abonamentu PlayStation Plus decydujących się na zakup nowej konsoli. PlayStation Plus Collection to zestaw 20 tytułów od PlayStation Studios i twórców zewnętrznych, które cieszyły się ogromną popularnością na poprzedniej konsoli - PlayStation 4. Dostępne za darmo dla abonentów, bez dodatkowej opłaty umożliwiały nadrobienie zaległości z grami, które definiowały mijającą generację.

Gry PlayStation Plus Collection

W ramach Kolekcji PlayStation macie możliwość przypisania do swoich kont następujących gier:

Batman: Arkham Knight

Battlefield 1

Bloodborne

Call of Duty: Black Ops 3

Crash Bandicoot N. Sane Trilogy

Days Gone

Detroit: Become Human

Fallout 4

Final Fantasy XV

God of War

Infamous Second Son

Monster Hunter World

Mortal Kombat 10

Persona 5

Ratchet and Clank

Resident Evil 7: Biohazard

The Last Guardian

The Last of Us Remastered

Uncharted 4: Kres Złodzieja

Until Dawn

Warto też zwrócić na uwagę, że kilka miesięcy temu z listy tej zniknęła gra Persona 5 - pojawiają się jednak głosy, że w ostatnich dniach znów dostępna jest w ramach PS+ Collection - jeśli jej nie dodaliście jej do swojego konta, warto zrobić to przed 9 maja. Jak to zrobić? Do przypisania tytułów z Kolekcji PlayStation Plus potrzebna jest konsola PS5 i aktywna subskrypcja PS+. Gry z kolekcji znajdziecie w zakładce PlayStation+ w dedykowanej sekcji. Odwiedzając karty poszczególnych tytułów wystarczy kliknąć na przycisk dodania do biblioteki. Gra przypisana zostanie do konta i pozostanie dostępna tak długo, jak aktywna jest subskrypcja PS+.

PlayStation Plus Collection znika z PS5 - co w zamian?

Biblioteka 20 tytułów, która nigdy nie zostałą zaktualizowana o nowe gry z perspektywy czasu może wyglądać na skromną. Jednak wciąż jest interesującym bonusem dla nowych posiadaczy PS5 i PS+. A przynajmniej była. W lutym tego roku Sony potwierdziło, że kończy z PlayStation Plus Collection. Firma nie zdradza powodów tej decyzji, jednak można spokojnie zakładać, że chodzi o pieniądze i skupienie się na innych aspektach oferowanych przez abonamenty - a trzeba pamiętać, że niedawno PlayStation Plus przeszło sporą przemianę oferując teraz nie jeden, a trzy różne abonamenty.

Choć PlayStation Plus Collection znika z konsol PS5 to gry, które dodaliście do swojego katalogu, wciąż będą dostępne do pobrania - pod warunkiem, że pozostaniecie abonentami abonamentu PlayStation Plus. Nie ma jednak co się martwić. PS+ oferuje wiele korzyści, z których warto nadal korzystać - i to nie tylko w podstawowym planie. Chcecie więcej gier? Wybierzcie droższe abonamenty PlayStation Plus Extra lub Premium. Ten pierwszy rozszerza PS+ o dodatkowy katalog gier i wybrane tytuły Ubisoft+ Classics, drugi odblokowuje dostęp do klasyków z poprzednich generacji, granie w chmurze oraz wersje próbne niektórych gier. Więcej na temat wszystkich nowych abonamentów PlayStation Plus przeczytacie w osobnym tekście. Sprawdźcie też nasze podsumowanie gier w ramach aktualizacji PS+ na maj.