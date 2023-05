Nadchodzi Gran Turismo w reżyserii Neila Blokampa

Gran Turismo to jedna z klasycznych serii gier wyścigowych. Jej debiut na szaraku, czyli pierwszej generacji konsol PlayStation odbił się szerokim echem. Zresztą — dwie pierwsze odsłony gry wydane na PlayStation wciąż mają swoich amatorów. Realistyczne podejście do symulacji jazdy ewoluowało przez lata — tak samo jak urządzenia, na które były wydawane kolejne odsłony uwielbianej serii.

Ale na grach marka Polyphony Digital nie kończy. Niebawem doczeka się pełnometrażowego filmu, za reżyserię którego odpowiedzialny będzie Neil Blokamp (m.in. Elizjum, Dystrykt 9).

Gran Turismo - zobacz szaloną akcję na pierwszym trailerze!

O tym że film powstaje — wiadomo nie od dziś. Ale wiele wody w rzekach upłynęło nim doczekaliśmy się materiałów które dadzą nam obraz tego, czego możemy się po nim spodziewać. Zgodnie ze wcześniejszymi informacjami - będziemy obserwować zmagania gracza, który postanawia spróbować swoich sił w specjalnym programie. Otwiera on drzwi do świata prawdziwych torów wyścigowych. Jak nietrudno się domyślić, okiazuje się on prawdziwym talentem i jego przygoda momentalnie nabiera tempa.

W filmie nie zabraknie gwiazdorskiej obsady. Zobaczymy tam m.in. Archiego Madekwego, Davida Harboura, Darrena Barneta i Orlando Blooma. Premiera widowiskowego filmu tworzonego współ z PlayStation Studios już tego lata. Film ma trafić na ekrany kin w sierpniu 2023.