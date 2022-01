Klon Roksy upada. Odloty.pl przestaje istnieć z końcem stycznia

Klon niedawno upadłej Roksy również kończy działaność. Strona Odloty.pl z dniem 31 stycznia 2022 przestanie działać. O co poszło?

Niedawno całą Polskę obeszła wiadomość o zamknięciu się serwisu Roksa.pl, co wywołało wiele smutku wśród Internautów. Strona działała ponad 15 lat i zamknęła się dość niespodziewanie - sprawa okazała się dużo poważniejsza, niż można było przypuszczać. Do akcji wkroczyła prokuratura, a następnie Policja. Zarzuty o kuplerstwo i sutenerstwo usłyszało w sumie 11 osób, a to dopiero początek całej sprawy.

Jak informują użytkownicy portalu wykop.pl, osoby pojawiające się na stronie nie mogły przedłużyć swoich ogłoszeń. Administracja strony w komunikacie informuje również, że nie przyjmują żadnych nowych ogłoszeń i proszą o nie wpłacanie pieniędzy na podane konto bankowe.

Źródło: wykop.pl

W komunikacie możemy również przeczytać prośbę o to, aby nie łączyć nowo powstałych portali o podobnej tematyce z witryną Odloty.pl. Czy w tym przypadku sytuacja jest równie poważna? Ciężko stwierdzić - użytkownicy wykopu spekulują, że może chodzić wyłącznie o zerwanie współpracy przez pośrednika płatności. Kontakt z administracją jest natomiast bardzo utrudniony, żeby nie napisać niemożliwy - nikt nie odpowiada na maile czy telefony.

Niewykluczone zatem, że mamy do czynienia z kolejną nielegalną organizacją, która przymusowo zdecydowała się na zamknięcie swojej działalności. Z drugiej strony, po sytuacji z Roksą, Policja zapowiedziała kontrolę wszystkich podobnych działalności - Odloty.pl to była podobna potęga w swojej branży. Możliwe zatem, że takie kroki zostały podjęte w celu ominięcia jakiejkolwiek kontroli czy konfrontacji. Więcej szczegółów zapewne poznamy wkrótce.