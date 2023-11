Biedronka zapłaci Ci za puste butelki i puszki. Tak wygląda nowy automat przy sklepach

Biedronka testuje nowe rozwiązanie. O co chodzi?

Sieć sklepów Biedronka rozpoczęła testy nowego rozwiązania — recyklomatów, które będą znajdowały się przy sklepach i zapłacą klientom za recykling pustych butelek. Pomysł na automaty do recyklingu plastikowych butelek, które nagradzają klientów za recykling, jest innowacyjnym podejściem do promowania ekologicznych praktyk i zachęcania ludzi do aktywnego uczestnictwa w recyklingu.

Jakie korzyści niesie za sobą takie rozwiązanie? Po pierwsze, zwiększenie recyklingu — motywacja finansowa skłania ludzi do aktywnego uczestnictwa w recyklingu, co przyczynia się do zwiększenia ogólnej ilości zbieranego surowca wtórnego. Do tego automaty do zwrotu butelek mogą również pełnić funkcję edukacyjną, zwiększając świadomość ekologiczną i informując o korzyściach płynących z recyklingu. Ponadto, dzięki aktywnemu zbieraniu plastikowych butelek, automatycznie ogranicza się ilość odpadów plastikowych w środowisku naturalnym.

Ile Biedronka zapłaci za recykling butelek i puszek?

Recyklomaty możecie zobaczyć poniżej, w osadzonym wpisie na platformie X (dawniej Twitter) opublikowanym przez The Poland News. Zielony, dość normalnie wyglądający automat, przyjmuje zarówno plastikowe butelki, jak i aluminiowe puszki. Ile klienci mogą z tego zarobić? Za każde puste opakowanie otrzymamy voucher o wartości 5 groszy.

Pod tym wpisem pojawiły się jednak wątpliwości niektórych klientów dotyczące tego, że wypłata za jedno opakowanie jest za mała i że sklepy będą pobierać za to znacznie większą kwotę. Wzbudza więc to trochę kontrowersji, lecz nadal jest to całkiem niezła opcja na zyskiwanie na ekologii i recyklingu jeszcze przed wejściem systemu kaucyjnego do Polski. Pierwszy recyklomat jest przy sklepie w Skórzewie, lecz wkrótce zapewne pojawi się ich więcej. Co o tym sądzicie? Dajcie znać w komentarzach.

Źródło: X (dawniej Twitter) / The Poland News

Stock Image from Depositphotos