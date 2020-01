Lotos kończy testy swoich ładowarek na tzw. Niebieskim szlaku, w ramach którego stworzył 12 stacji ładowania, które w zamyśle mają umożliwić bezstresową podróż z Warszawy nad morze, a dokładnie do Gdańska. Od jutra będzie pobierał stałą, zryczałtowaną opłatę niezależnie od czasu ładowania.

Koniec darmowej elektromobilności

To musiało wcześniej czy później nastąpić, na dłuższą metę nikt nie będzie utrzymywał darmowych ładowarek dla samochodów elektrycznych. Nikogo nie powinno zatem dziwić, że również Lotos zamierza pobierać opłatę za ładowanie na swoich stacjach. Trzeba jednak przyznać, że kwota 24 PLN, którą będzie inkasował od jutra (27/01/2020) nie jest wcale wygórowana, tym bardziej, że możemy za nią naładować dowolną ilość energii. Co więcej w ramach bonusu, każdy korzystający z ładowarki do końca lutego będzie mógł kupić tańszą kawę na stacji (2 PLN za dużą i 1 PLN za małą).