Koniec ciszy! Polski hit powraca w wielkim stylu!

Jeszcze w maju na platformie SkyShowtime zadebiutuje "Langer" - sześcioodcinkowy thriller, który zapowiada się naprawdę dobrze. To produkcja SkyShowtime Original będąca adaptacją bestsellerowej powieści Remigiusza Mroza, a ten autor ma w Polsce spore grono fanów i słynie z wielu wciągających historii. Dodatkowo, to nieformalny spin-off serii "Chyłka" z Playera/TVN-u, bo tytułowa postać pojawiała się już w odcinkach produkcji z Magdaleną Cielecką i wtedy także w wcielał się w nią ten sam aktor.

Langer - zwiastun i data premiery serialu SkyShowtime

Dlatego tym razem w głównej roli zobaczymy Jakuba Gierszała, który powraca do roli Piotra Langera. Z jednej strony to młody i zdolny biznesmen, który przejął rodzinny holding. Z drugiej strony… no właśnie, w wolnych chwilach Langer ma dość nietypowe hobby – jest seryjnym mordercą, który od lat skutecznie unika schwytania przez policję. Gierszał ma w sobie coś takiego, co pasuje do tej dwuznacznej postaci.

W życiu Langera pojawia się Nina Pokora, grana przez Julię Pietruchę. Aby się do niego zbliżyć, Nina wykorzystuje jego galę charytatywną. Wkrótce wplątuje się z Langerem w niebezpieczną relację, a jej celem jest zdobycie dowodów na to, że jest on mordercą. Czy jej się to uda, czy sama znajdzie się w niebezpieczeństwie? To będzie jeden z głównych wątków tej historii. Po stronie ścigających Langera mamy dwie silne postacie. Magdalena Boczarska zagra prokurator Karolinę Siarkowską, znaną jako "Siarka", która jest zdeterminowana, by go złapać. Obok niej pojawi się Piotr Adamczyk jako prokurator Olgierd Paderewski. Ich współpraca i próby przechytrzenia Langera będą dodawać całości smaczku, ale nie będziemy więcej zdradzać, bo nie wszyscy są zaznajomieni z książkami.

Chyłka? Langer powraca, ale we własnym serialu

W obsadzie zobaczymy też wiele innych znanych nazwisk, takich jak Kamil Nożyński, Mila Jankowska, Karol Pocheć, Piotr Rogucki i Mateusz Kościukiewicz, co tylko podnosi poziom tej produkcji. Za kamerą "Langera" stanął Łukasz Palkowski, reżyser znany z "Bogów" i serialu "Chyłka". Producentką jest Violetta Furmaniuk-Zaorska, która również pracowała przy "Chyłce". Scenariusz napisali Katarzyna Górtat-Rzepka i Piotr Rzepka, mający na koncie m.in. "Archiwistę". Zdjęcia zrealizował Marian Prokop.

A co z "Chyłką"? Skoro już mówimy o adaptacjach prozy Remigiusza Mroza i o osobach zaangażowanych w "Langera", to warto wspomnieć o serialu "Chyłka", który przez wiele sezonów cieszył się dużą popularnością i jest w pewnym stopniu wstępem do "Lnagera". Dla przypomnienia dodam, że to historia bezkompromisowej i błyskotliwej, ale mierzącej się z poważnymi kłopotami prawniczki Joanny Chyłki, granej przez Magdalenę Cielecką. Serial ten, oparty na serii książek Mroza, przyciągał przed ekrany sporo widzów nie tylko złożonymi sprawami prawnymi, ale też dynamiczną akcją i charyzmatyczną główną bohaterką, do której wiele osób nadal ma sporą słabość.

Zarówno Łukasz Palkowski, jak i Violetta Furmaniuk-Zaorska mieli swój wkład w powstanie "Chyłki", co może sugerować, że "Langer" również będzie produkcją na takim poziomie, choć tym razem w zupełnie innym, mroczniejszym klimacie thrillera. Jeśli lubicie takie historie z dreszczykiem i dobrze zagrane postacie, to zarówno "Chyłka" (jeśli jeszcze nie widzieliście), jak i nadchodzący "Langer" mogą przypaść Wam do gustu. Premiera "Langera" już 22 maja na SkyShowtime.