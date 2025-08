Windows 11 może zmienić się nie do poznania

Microsoft najwyraźniej przygotowuje kolejne zmiany w interfejsie Windows 11. W testowych wersjach systemu pojawiły się odniesienia do nowej funkcji paska zadań nazwanej „Companions”, która może być kolejnym elementem opartym na sztucznej inteligencji. Choć na razie nie wiadomo, jak dokładnie będzie działać, wszystko wskazuje na to, że gigant z Redmond szykuje większą aktualizację doświadczenia użytkownika w obrębie paska zadań.

Microsoft postawi większy nacisk na AI w Windowsie

Jak wynika z ustaleń redakcji Windows Latest, Microsoft już wcześniej analizował możliwości wprowadzenia „akcji AI” do paska zadań. Nowe tropy wskazują, że projekt ten przybrał bardziej konkretną formę pod nazwą „Agentic Companions”. Taki ciąg znaków pojawił się między innymi w kompilacji Windows Server Build 26454, jak zauważyli niezależni badacze systemu operacyjnego, tacy jak Phantom i Xeno.

W jednej z wersji testowych systemu odnaleziono nawet fragment tekstu: „Controls visibility of agentic companions on the taskbar” („Kontroluje widoczność agentycznych towarzyszy na pasku zadań”), co sugeruje możliwość włączania i wyłączania tej funkcji z poziomu ustawień. Microsoft nie udostępnił jeszcze żadnej funkcjonalności związanej z Companions w stabilnym wydaniu systemu – na razie mowa jedynie o zakodowanych odniesieniach w strukturze systemu.

Co ciekawe, to nie pierwsza próba wzbogacenia paska zadań o inteligentne podpowiedzi. Wcześniej Microsoft pracował nad funkcją rekomendacji AI, która miała prezentować użytkownikowi sugestie aplikacji, stron internetowych lub grup układów okien, dostosowane do jego zachowań. Choć projekt był już blisko fazy testów publicznych, to ostatecznie został porzucony.

Oprócz funkcji związanych z AI, Microsoft testuje również inne udogodnienia dla użytkowników Windows 11. Jedną z ciekawszych nowości jest możliwość odtwarzania dźwięku jednocześnie na wielu urządzeniach – np. na dwóch głośnikach Bluetooth.

Grafika: depositphotos.com