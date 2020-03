Nie czekajcie na E3. Anulowanie imprezy to kwestia czasu, ludzie odwołują rezerwacje

O tym że targi E3 zostaną odwołane plotkuje się już od dawna. Wciąż nie jest to oficjalna informacja, ale źródła znające plany organizacji mówią wprost, że to kwestia najbliższych kilku dni.

Targi E3 to dla wszystkich miłośników gier wideo kilka dni wyjętych z życia. Dziesiątki nowych zapowiedzi, setki zajawek, trailerów, relacji. Dzieje się od groma, no i co tu dużo mówić: wielu wyczekuje tych dni z utęsknieniem. O odwołaniu targów E3 2020 z powodu koronawirusa plotkowało się już od jakiegoś czasu. I choć na tę chwilę, przynajmniej oficjalnie, wszystko wygląda po staremu, to zaufane źródła znające plany organizatorów (Entertainment Software Association, w skrócie ESA) potwierdziły ekipie Ars Technica, że tegoroczna edycja imprezy się nie odbędzie. A oficjalna informacja na ten temat ma pojawić się lada dzień.