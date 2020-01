Tak wygląda iPhone SE 2, czy raczej iPhone 9

Pamiętacie jak iPhone X zapoczątkował modę na notcha? Jednym wcięcie się podobało, innym nie – fakt jest taki, że producenci stawali na głowie, by skopiować ten pomysł. Efekt był taki, że nawet tanie smartfony z Androidem miały wcięcie. Tyle tylko, że w przypadku iPhona X i kolejnych odsłon telefonów Apple można to było tłumaczyć bardzo dobrze działającym FaceID, konkurencja po prostu bezrefleksyjnie kopiowała. Jednocześnie pojawił się na rynku nieco archaiczny już iPhone 8 i wszyscy uznaliśmy, że serii potrzebne było to wizualne odświeżenie.





iPhone 9, bo podobno tak nazywać się będzie iPhone SE 2 wygląda bardzo podobnie do iPhone 8. ma ten same okrutnie grube ramki na górze i na dole, jest też przycisk z czytnikiem linii papilarnych Touch ID.

iPhone 9 miałby dostać pojedynczy aparat o rozdzielczości 12 Mpix, matowe szkło (czyli z bezprzewodowym ładowaniem). W środku Apple A13 Bionic z 3GB pamięci RAM, dwie wersje pamięciowe – 64GB i 128GB. Wyciekły też wymiary smartfona – 138,5 na 67,4 na 7,8 mm. Podstawowa wersja miałby kosztować 399 dolarów.

Podoba Wam się tak wyglądające urządzenie – czy raczej jest już zbyt archaiczne by w ogóle brać pod uwagę taki zakup? To będzie jednak mniejszy wydatek niż w przypadku bazowego iPhone 11 w podstawowej wersji pamięciowej. Tylko czy staroszkolny wygląd, jeden aparat i brak FaceID to nie są za duże różnice nawet patrząc na niższą cenę?

źródło