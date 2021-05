Komu spadnie na głowę wielka chińska rakieta? Wyliczanka trwa…

W ostatnim czasie opisywałem sytuację ze spektakularnym od strony wizualnej wejściem w atmosferę resztek drugiego członu Falcon 9, który spłonął nad amerykańskim stanem Waszyngton. Dlaczego więc czepiam się Chin, a nie Amerykanów? Cóż, Muskowi taka sytuacja się zdarzyła z powodu awarii (nie odpalił silnik Merlin). Normalnie jego rakiety deorbitują w kontrolowany sposób, a awarie trafiają się bardzo rzadko.

Z Chinami problem wygląda na… systemowy. Już jakiś czas temu opisywałem sytuację z pierwszymi członami ich rakiet, wystrzeliwanymi z kosmodromów zlokalizowanych w centrum kraju, które literalnie spadają ludziom na głowy. Stwarzają tym zagrożenie tak kinetyczne, jak i toksykologiczne, spora część ich rakiet ciągle napędzana jest silnie trującą i rakotwórczą hydrazyną.

Nie lepiej jest na orbicie. Podczas gdy inne kraje i firmy pracują nad systemami umożliwiającymi szybką i kontrolowaną deorbitację, co kosztuje pieniądze, wymaga paliwa i komplikuje całą konstrukcję, Chiny niespecjalnie się przejmują, tak rakietami, jak i krytyką ich „luzackiego” podejścia.

Wraz z pojawieniem się rakiet Long March 5B, problem wskoczył, jeśli można tak powiedzieć, na wyższy poziom. 5B to specjalna odmiana rakiety, przystosowana do wynoszenia na orbitę dużych ładunków i wyróżnia się tym, że główna rakieta ma tylko jeden człon, wspierany przy starcie przez 4 boostery.

Oznacza to, nie mniej nie więcej, że prawie cały „żelastwo” wystrzelone z Ziemi trafia na orbitę, a następnie musi spać z powrotem. W normalnych konstrukcjach śmieciem orbitalnym staje się tylko, znacznie mniejszy, drugi człon rakiety tutaj, cała główna część. Szacuje się, że pusty Długi Marsz 5B waży około 21 ton, tylko trochę mniej niż moduł stacji kosmicznej, który właśnie wyniosła.

