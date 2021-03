Nalot kosmitów? Nie, to spektakularny koniec drugiego członu Falcona 9

4 marca 2021 r. miała miejsce rutynowa misja Falcona 9, mająca za zadanie wynieść na orbitę kolejną partię 60 satelitów Starlink. Standardowo przebiega ona tak, że pierwszy człon rakiety grzecznie wraca na Ziemię i ląduje na statku-dronie lub lądowisku na przylądku Canaveral. Drugi człon rakiety, po umieszczeniu ładunku na orbicie, odpala na chwilę główny silnik i wchodzi w kontrolowany sposób w atmosferę nad Oceanem Spokojnym, gdzie ulega spaleniu. Jeżeli nawet jakieś szczątki nie uległyby zniszczeniu, to wpadają do oceanu z dala od terenów zamieszkałych przez ludzi.

Tym razem jednak próżniowego silnika Merlin nie udało się odpalić. Według informacji podawanych przez amerykańskie media rakieta nie miała na to wystarczającej ilości paliwa. W związku z tym drugi człon pozostał na orbicie znacznie dłużej i zamiast po dwu okrążeniach, w atmosferę wszedł dopiero 22 dni później.

It literally flew right over my place pic.twitter.com/yardEUmKG2

— Popular Stranger (@PopluarStranger) March 26, 2021