Komputery piszą programy jak ludzie. Dzień sądu już niedługo?

O tym, że "sztuczna inteligencja zabierze ludziom pracę" słyszymy już co najmniej od dekady. I o ile takiego scenariusza nie można wykluczyć, to póki co po naszych drogach nie jeżdżą jeszcze autonomiczne ciężarówki, a takie rzeczy jak muzyka i sztuka wciąż są tworzone przez ludzi, a nie roboty. I myślę, że właśnie ta rozbieżność pomiędzy tym, co się mówi, a tym, co widzimy na co dzień jest głównym powodem, dla którego większość ludzi nie do końca wierzy w to, że kiedyś komputery faktycznie przejmą większość zadań. Jednocześnie jednak na wielu frontach, takich jak analiza danych, giełda czy moderacja, sztuczna inteligencja faktycznie święci triumfy. Najwyraźniej teraz przyszła pora na kolejne, niezwykle istotne pole - programowanie.

Według DeepMind sztuczna inteligencja pisze programy jak człowiek

Jeżeli ktoś kojarzy DeepMind, wie, że przedsiębiorstwo od lat znajduje się pod skrzydłami Google. Jeżeli więc ktoś ma środki na to, by przesuwać granicę tego, co potrafi AI, to właśnie oni. Ostatnio przeprowadzili oni na swoim najnowszym programie, który nazwali AlphaCode, serię testów, w których mierzył się on z 5 000 ludzkich programistów. Nie pobił ich, ani też - nie znalazł się w czołówce, ale wynik na poziomie 54 proc. najlepszych wyników jest dużym krokiem naprzód względem poprzednich rezultatów. Innymi słowy - komputery nie programują lepiej niż ludzie, ale potrafią robić to już na poziomie "przeciętnego" człowieka. Oczywiście trzeba wziąć pod uwagę, że samo określenie poziomu, na jakim programowali ludzie biorący udział w teście jest dosyć trudne, ale jako, że byli to entuzjaści wybrani przez DeepMind, można się spodziewać, że ten był dosyć wysoki.

Co to mówi nam, jako społeczeństwu? Cóż, wstrzymywałbym się z apokaliptycznymi wizjami, chociaż nie przeczę, że te jako pierwsze przychodzą na myśl. Realistycznie jednak patrząc, póki co programy które tworzą coraz lepsze wersje samych siebie to wciąż wizja Si-Fi, bądź też bardzo, ale to bardzo odległa przyszłość. Tymczasem fakt, że SI jest w stanie coraz lepiej tworzyć i weryfikować poprawność swojego kodu może sprawić, że w niedługiej przyszłości powstaną narzędzia pozwalające programistom na łatwiejszą pracę, bądź też takie, które będą w stanie znaleźć błędy i sugerować ich poprawę.

Ewentualnie - faktycznie czeka nas apokalipsa. Jedno z dwojga.

