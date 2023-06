W Polsce uruchomiony zostanie komputer kwantowy. Czym się będzie zajmował?

Komputery kwantowe mają szeroki zakres zastosowań w przemyśle, nauce, a nawet w zagadnieniach związanych ze zjawiskami społecznymi. Wspomagają i przyspieszają procesy opracowywania nowych leków poprzez tworzenie cyfrowych modeli ludzkiego ciała, na których można przeprowadzać wirtualne testy. Dzięki temu możliwe jest skrócenie czasu i kosztów związanych z ich badaniami i rozwojem. Komputery kwantowe znajdują również zastosowanie w rozwiązywaniu skomplikowanych problemów logistycznych - co pozwala na oszczędność czasu oraz redukcję zużycia paliwa. Dzięki zdolności do przetwarzania ogromnych ilości danych i równoległego obliczania, mogą skutecznie optymalizować trasy dostaw, planować harmonogramy transportowe i zoptymalizować inne procesy logistyczne.

Ponadto, komputery kwantowe mają ogromny potencjał w opracowywaniu i testowaniu nowych materiałów, takich jak polimery stosowane w branży lotniczej, katalizatory samochodowe, ogniwa słoneczne oraz nadprzewodniki o temperaturze pokojowej, które mają zdolność do przechowywania energii w sposób nieograniczony. Dzięki wykorzystaniu komputerów kwantowych, możliwe jest przeprowadzanie bardziej precyzyjnych symulacji i analiz, co przyspiesza proces badawczy i pomaga w odkrywaniu innowacyjnych materiałów.

Polska z nowoczesnym komputerem kwantowym. Jednym z 6 w Europie

Choć komputery kwantowe są wciąż w fazie rozwoju, a większość ich zastosowań praktycznych jest jeszcze w fazie eksperymentalnej, tak ich ogromny potencjał dostrzega też Unia Europejska. W zeszłym roku dowiedzieliśmy się, że Polska, obok pięciu innych krajów, została wybrana przez Wspólne Przedsięwzięcie EuroHPC na siedzibę jednego z pierwszych europejskich komputerów kwantowych, które są zintegrowane na miejscu z istniejącymi superkomputerami i tworzą ogólnoeuropejską sieć. W tym tygodniu podpisano odpowiednie umowy.

Źródło: EuroHPC JU

Czym zajmować się będą europejskie komputery kwantowe, które zaczną funkcjonować do 2025 r.? Mają stanowić ważny krok w rozwoju europejskiej infrastruktury obliczeń kwantowych i obliczeń superkomputerowych. Docelową mają zapewnić wysokie i energooszczędne parametry obliczeniowe przewyższające obecne superkomputery. Wspólna sieć komputerów kwantowych o najwyższej wydajności umożliwi realizację złożonych zadań, takich jak symulacja organizmu ludzkiego w celu przeprowadzenia wirtualnych prób narkotykowych, modelowanie reakcji chemicznych w celu projektowania nowych materiałów lub zarządzanie odnawialnymi źródłami energii za pośrednictwem sieci z korzyścią dla całego szeregu sektorów biznesowych i użytkowników publicznych. Będą one wspierane i uzupełniane przez centra doskonałości w dziedzinie nauki i przemysłu. Skupią się one na określeniu problemów, które komputery kwantowe i symulatory są najlepiej przygotowane do rozwiązania.

Komputery kwantowe w Europie. Mają działać od 2025 r.

Ile komputerów kwantowych powstanie? Na ten moment Komisja Europejska podpisała umowy z sześcioma ośrodkami naukowymi z sześciu krajów europejskich - Polski, Włoch, Hiszpanii, Francji, Niemiec i Republiki Czeskiej.

LUMI-Q zostanie włączony do superkomputera KAROLINA w Krajowym Centrum Superkomputerowym IT4InnovationsEN.

zostanie włączony do superkomputera KAROLINA w Krajowym Centrum Superkomputerowym IT4InnovationsEN. EuroQCS-Włochy będzie mieścił się w centrum danych CINECA• i włączony do superkomputera przedeksaskalowego Leonardo

będzie mieścił się w centrum danych CINECA• i włączony do superkomputera przedeksaskalowego Leonardo EuroQCS-POLAND będzie zlokalizowany w Poznańskim Ośrodku Superkomputerów i Sieci oraz będzie zintegrowany z infrastrukturą Centrum.

będzie zlokalizowany w Poznańskim Ośrodku Superkomputerów i Sieci oraz będzie zintegrowany z infrastrukturą Centrum. EuroQCS-Hiszpania włączony zostanie do superkomputera MareNostrum 5 w centrum obliczeń superkomputerowych w Barcelonie – Centro Nacional de Supercomputación.

włączony zostanie do superkomputera MareNostrum 5 w centrum obliczeń superkomputerowych w Barcelonie – Centro Nacional de Supercomputación. Euro-Q-Exa zlokalizowany będzie w Centrum Superkomputerowym Bawarskiej Akademii Nauk i Humanistyki w Leibniz i zostanie włączony do infrastruktury Centrum.

zlokalizowany będzie w Centrum Superkomputerowym Bawarskiej Akademii Nauk i Humanistyki w Leibniz i zostanie włączony do infrastruktury Centrum. EuroQCS-France będzie prowadzony przez GENCI i włączony do superkomputera Joliot Curie w siedzibie Wielkiego Centrum De Calcul w Très, eksploatowanego przez CEA (Francja).

Obrazek wyróżniający: materiały prasowe